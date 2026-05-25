元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。タカラジェンヌへの道を進むきっかけを明かした。

同番組には、元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音とともに登場。昨年退団したばかりの礼は、柚希との関係について「私の師匠」と表現。「同じ星組で、“男役とは”っていうのを教えていただいた」と話した。

入団のきっかけについて「私、江戸川区の出身なんです」と切り出し、「銀座中学校だったんです。宝塚に入る前は、江戸川区にずっと住んでて、中学生はずっと銀座に通ってた」と告白。天星術の星ひとみ氏から「人生の全ての選択が直感」と指摘されると、礼もこれを認めた。

そして「千恵（柚希）さんに出会ったんです、中2で」といい、「この人に会うために私は宝塚に入ろうと思って決断した」と回想。転機は「19歳」と言われると、「星組に配属になったことや！」とビックリ。「柚希さんが星組だったので、絶対星組に入りたい」との思いがあったが、配属はランダム。希望は出せないため「最強の引きを当てた」と振り返っていた。