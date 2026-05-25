お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）が、24日放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）にMCとして出演。ネット上で話題となっている「おじさんハーフパンツ論争」について私見を述べた。

東京都庁が省エネ対策として軽装での勤務を推進する「東京クールビズ」を開始し、新たにハーフパンツも解禁された。中年男性が職場でハーフパンツを着用することの是非をめぐる議論はこれまでにもSNSなどで繰り広げられてきており、再び賛否を呼んでいる。

普段からハーフパンツを愛用する田中は「公害にされると困る、我々からしたら。いわゆる、おじさんのハーフパンツは醜いから、公ではとにかく見たくないんだと。これ、公害だということになると、それはちょっと勘弁してくれ。そこまで行きそうな勢いがある」と切り出した。

さらに田中が「これがSnow Manのハーフパンツは許すんだろ？ ってなっちゃうと…」というと、相方の太田光が「おじさんだから」と返答。田中は「おじさんはいくつからだっていう話っていう話だし」と切り返した。

進行を務める同局の篠原梨菜アナは「いいと思いますけどね。個人的には。そこまで人が制限する根拠がないというか。権利がない」と理解を示した。田中は「主観だからこれは。その人が、こいつがハーフパンツで来るのが嫌だっていう、そういうこと」と主張。夏は今まで通りハーフパンツを履くと宣言した。