「結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚【単行本版】」4巻が本日5月25日発売藤臣家の妻として一歩を踏み出したゆかりが身体の変化に気付く
秋水社は、マンガ「結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚」のコミックス4巻を本日5月25日に発売する。価格は925円。
本作は、結婚披露パーティーの直前に姿を消した花嫁の代わりに、代役を務めることになったウェディングプランナーのゆかりを主人公とした作品。マンガを朔也氏、原作を蘇我空木氏が手掛けており、4巻は約半年ぶりの新刊となる。コミックス4巻の発売を記念し、秋水社の公式Xアカウントにてサイン本が当たるキャンペーンも実施される。
「結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚【単行本版】」4巻【あらすじ】
藤臣家の妻として一歩を踏み出したゆかり。司からつきっきりで看病されるなど、過保護なほど溺愛される幸せな日々が始まった。大好きな仕事と家庭の両立に少しずつ意識を変化させていくが、身体の変化に気づき「もしかして妊娠……!?」と思い悩む。この出来事をきっかけに、2人は「家族」の未来について話し合って……!?
□「結婚、のち恋愛。冷徹御曹司と身代わり結婚IV」のページ
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