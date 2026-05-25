【結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚【単行本版】4巻】 5月25日 発売 価格：925円

　秋水社は、マンガ「結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚」のコミックス4巻を本日5月25日に発売する。価格は925円。

　本作は、結婚披露パーティーの直前に姿を消した花嫁の代わりに、代役を務めることになったウェディングプランナーのゆかりを主人公とした作品。マンガを朔也氏、原作を蘇我空木氏が手掛けており、4巻は約半年ぶりの新刊となる。コミックス4巻の発売を記念し、秋水社の公式Xアカウントにてサイン本が当たるキャンペーンも実施される。

「結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚【単行本版】」4巻

【あらすじ】

藤臣家の妻として一歩を踏み出したゆかり。司からつきっきりで看病されるなど、過保護なほど溺愛される幸せな日々が始まった。大好きな仕事と家庭の両立に少しずつ意識を変化させていくが、身体の変化に気づき「もしかして妊娠……!?」と思い悩む。この出来事をきっかけに、2人は「家族」の未来について話し合って……!?

□「結婚、のち恋愛。冷徹御曹司と身代わり結婚IV」のページ

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(C)朔也/蘇我空木/秋水社ORIGINAL