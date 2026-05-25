キスマイ横尾が“古民家外国人”を大調査！「何十年ロケをしてきたけど、今日が一番楽しい！」

日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。

5月25日（月）は、ゲストに畑芽育、中山秀征、坂下千里子を迎えて、日本が大好きすぎて古民家に移住しちゃった「古民家外国人」を大調査する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

キスマイのクイズ王・横尾渉も調査員として愛媛＆大阪に飛び、謎の古民家ライフに迫りながら、至高のクイズを発掘していく。

すると、日本人よりも日本の文化や伝統工芸に精通、フランス政府からも表彰された職人や、弟子8人を抱える師範に加え、昭和レトロが大好きな夫婦など、日本マニアさんを続々と発見。

はたして、彼らが移住を決意するほど魅了された昔懐かしのレトログッズや、日本の伝統工芸とは？

出演者一同、興味津々。安倍晋三元総理とも仕事をしたことがある超エリート外国人が暮らす築142年の古民家には、超マニアックなお宝も眠っていて…。

日本の魅力を続々と再発見できる、古民家外国人たちの暮らしぶりは必見だ。

さらに今回は、横尾が「この何十年ロケをしてきたけど、今日が一番楽しい！」と興奮が止まらない。フランス出身の職人から指導を受け、日本が誇る伝統工芸品づくりも体験。

はたして、横尾も夢中になった伝統工芸品とは？