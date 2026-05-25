【愛はいらない 恋させてよ】 5月25日 連載開始

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Cygamesは5月25日、マンガアプリ「サイコミ」にて、あめみくろ氏によるマンガ「愛はいらない 恋させてよ」の連載を開始した。

本作は、沼子、マンネリちゃん、サブカルさん、地雷姫の4人の女子大生が織りなすメロくてほろ苦いラブロマンスをオムニバスに描く恋愛ドラマ。第1話では、自信が持てない自分を男性との行きずりの関係で埋めている沼子の気持ちを綴っている。

□「愛はいらない 恋させてよ」のページ

【担当編集からのオススメコメント】

Xなどでリアルなラブストーリー漫画を発信し、何度もバズってきたあめみくろ先生の新連載です。

4人の女子大生それぞれテイストの違う恋愛模様を描くラブロマンスになっており、誰しもが過去や現在に経験したような、共感性の高い珠玉のエピソードを紡いでくださっています。

リアルでビターながらも胸を刺す切なさ、そんな読み味をぜひご体験ください！

【試し読み】

(C) Amemikuro / Cygames, Inc.