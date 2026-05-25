オレオレ詐欺やニセ警察詐欺など特殊詐欺による山形県内での被害額が、先月末時点で４億円を超え、去年の同じ時期に比べ倍増していることがわかりました。

【写真を見る】被害額4億円超 最も多いのはSNS型投資詐欺 県内特殊詐欺被害 去年の同じ時期から倍増（山形）

県警によりますと今年、先月末時点で県内で確認された特殊詐欺の被害額は４億２４９４万円にのぼります。去年の同じ時期に比べ倍増しています。

特殊詐欺の種類別では最も多いのが、ＳＮＳで接触後、投資を勧めて金を振り込ませるＳＮＳ型投資詐欺で１億４１９７万円の被害。



次いで警察官の振りをして捜査などと言い金をだましとるニセ警察詐欺が１億８８０万円の被害などとなっています。

被害者の年代別では６０代が最も多く１億４５４１万円。７０代が９１３６万円で、２０代も１０００万円を超える被害となっています。

一方で、被害を阻止したケースも確認されています。

金融機関やコンビニなどで詐欺に気が付き阻止した金額は７６８３万円にのぼりました。

最も多く阻止したのが金融機関で７１８４万円。次いで友人知人が２０５万円となっています。