山本優希コラボのビーチウエアも。ランジェリーブランド「SCUU」のPOPUPがアトレ恵比寿に登場

ランジェリーブランドのSCUUは6月2日〜14日、アトレ恵比寿にてPOPUP SHOPを開催します。

■オリジナルバッグやノベルティの特典も

POPUP SHOPでは、SSの新作アイテムの先行発売するほか、再入荷アイテムの販売を行います。会場では、フィッターによる採寸やランジェリーのフィッティングも充実します。

新作アイテムには、モダールの柔らかい素材を使用したブラが登場。ノンワイヤーでありながら、オリジナルの構造により程よくバストを包み支える設計となっています。背面にホックがないデザインのも特徴。

同シリーズのブラキャミや吸水サニタリーショーツも同時発売します。

さらに、モデルの山本優希さんとのコラボレーションアイテムとなるビーチウエア2型も先行発売。

購入した商品は、会場限定のオリジナルバッグに入れての提供となります。

そのほか、お得に買い物が楽しめるキャンペーンや、ショーツのノベルティのプレゼントなど特典ギフトも用意されているのだとか。

自分のからだに合う一着をじっくり選べるこの機会に、限定特典とあわせてSCUUの心地よいランジェリーをチェックしてみてはいかがでしょうか。

■イベント概要

イベント名：アトレ恵比寿 POPUP SHOP

期間：2026年6月2日〜14日

営業時間：10:00〜20:00

場所：アトレ恵比寿 本館4階フォンテーヌテラス

（フォルサ）