【おすすめUV対策】ジェルとパウダーの「アネッサ二刀流」で鉄壁UV&サラサラ肌を実現

まだ5月にも関わらず、各地で30℃を超える真夏日が観測されています。この調子だと、今年の夏も過酷な暑さになりそう。私の場合、紫外線による肌への気づかいに汗っかき体質があいまって、夏の外出はいつだってストレスフルなんです。

今年は全身サラサラを保つために、リニューアルでベタつきにくくなった「スキンケアジェル」と、サラサラ肌に仕立てる「ブラッシュオンパウダー」を装備。このアネッサ二刀流で夏本番を待ち構えることにしました。

■負け知らずのUVシールドなのに心地いいほど軽い

ジリジリと容赦なく照り付ける日差しと、ベタベタ・ジメジメとした不快感でぬり直しの気力を奪いに来る湿度。年々過酷になる高温多湿環境へと適応するために、焼けない日焼け止めと名高いアネッサが進化しました。

ゴールドのパッケージカラーが印象的だった通称「金ジェル」から、レモンイエローとホワイトを基調としたパッケージデザインに。うれしいことに通常サイズの約半分である40gサイズも展開され、ポーチインしやすくなりました。

リニューアルによって新たに搭載したのは、環境にあわせて肌表面の水分バランスを一定に保つ「オートモイストバランス技術」です。冷房で乾燥する環境ではうるおい、多湿環境ではジメジメを回避します。

さらに、汗・水でUVブロック膜が強くなる独自のUV技術も兼ね備え、快適な付け心地とパワフルなUVカットを発揮。汗っかきかつ敏感肌、ベタつきへのストレスに耐えられない私は、この改良を信じてアネッサを手にしました。

車移動が多く、外出時は車内で日焼け止めをぬり直していた昨年。気づけばドアの内側が日焼け止めの白残りで大変なことに……。時間が経つと凹凸に入り込んで落ちにくくなり、掃除に苦戦しました。この時、来年は白移りしない日焼け止めを選ぼうと決意したのです。

アネッサのスキンケアジェルは、白浮き・白残りの原因になる紫外線散乱剤フリーに加えて、粉体の成分もオフされているのがポイントです。おかげで車内のドアやバッグ、衣類に触れる抵抗感がグッと減りました。

初めは乳白色ですが、伸ばすと透明になり肌色とのシンクロ率も抜群。旧金ジェルと比べて重さがずいぶんと改良され、ウォータリージェルといわれる日焼け止めに負けないくらい軽い付け心地です。

粉体が限りなくオフされたのに、テカリのように見えたりベタついたりしない。これがアネッサによる処方の妙技ですね。実際にさまざまなシーンで使用してみたところ、標高1300m近い大自然のなかで暴風にさらされても、市街地の日差しが降り注いでも崩れが気にならず、しっとりでさらりとした肌感をキープしていました。

■ブラシとパウダーの一体型なら全身サラサラも夢じゃない

2026年2月、アネッサのリニューアルと同じタイミングで全国発売されたのが「パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」。マツキヨ・ココカラファイン限定で発売されていたアイテムが手に入りやすくなりました。

「パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」はその名の通り、ブラシとパウダーの一体型スティックです。先ほどご紹介した、40gサイズのスキンケアジェルとほぼ同じ高さで、ポーチを圧迫しないコンパクトな大きさ。SPF50+ PA++++の国内最高レベルのUVカット効果もスキンケアジェルとおそろいです。

毛足が長く、ソフトな肌あたりのブラシがしなやかに動き、顔から首、デコルテまで広範囲をカバーします。

汗で荒れやすい首だけではなく、日傘をさした時に汗がたまりやすいひじの内側もワンハンドでさっとUVケア完了。ベタベタ、ジメジメに対する不快感をしずめてくれる、お助けコスメとして大抜擢されています。

パウダーをブラシに含ませるために、肌の上でトントンとタッピングして下準備。はらうようにブラシを動かすとパウダーが舞いやすいので、動かした後にピタッと止めるのが上手に使いこなすコツです。

スキンケアジェルに重ねて使ってみると、さらりとなめらかな肌心地に整います。

進化したスキンケアジェルだけでも十分に快適な付け心地なのに、もう一段階エアリーになって肌がラク。それでもUVブロックはばっちりなので、日焼け止めの完全体と言えるのではないでしょうか。

ブラシ部分のみ取り外せるので、清潔に保てるのもグッドポイントです。おかげで朝は顔用に、外出時はボディ用として使い分けできています。

■アネッサ二刀流で夏のスタートダッシュをきめよう

アネッサのジェルで隙のないUVブロック膜をつくり、パウダーを重ねて鉄壁UVシールドが完成。この重ね技が期待以上に好感触で、ジェルとパウダーのセットが手放せなくなりました。

吸い込む空気すら熱いと感じる酷暑日に、どれくらい持ちこたえてくれるのか期待しています。アネッサ二刀流で肌を守りながら、過酷な夏をエンジョイしたいですね。

■商品概要

アネッサ「パーフェクトUV スキンケアジェル NB」1,496円／40g

アネッサ「パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」3,498円／3g

（写真・文：夏木紬衣）