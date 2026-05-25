メッシが左ハムストリングを負傷？ W杯連覇狙うアルゼンチン代表に懸念材料
インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに負傷した可能性が浮上しているようだ。24日、大手メディア『ESPN』やアルゼンチン紙『オレ』などが伝えている。
メッシは24日に行われたメジャーリーグ・サッカー（MLS）第15節のフィラデルフィア・ユニオン戦（◯6−4）に先発出場したが、後半途中にフリーキックを蹴った後に左太ももの上部に違和感を覚えた模様で、交代を要求して73分に自ら歩いてピッチを後にしていた。
アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ2026前最後のリーグ戦で負傷交代を余儀なくされたメッシの状態には注目が集まっているものの、左ハムストリング付近を痛めた以上のことはまだ不明となっており、現在は診断結果を待つ状況となっている。
W杯連覇を狙うアルゼンチン代表の今大会初戦のアルジェリア代表戦まで23日という中でメッシが負傷交代となったことは、同代表にとっても大きな懸念材料となっているが、果たしてメッシはW杯に出場することができるのだろうか。
メッシは24日に行われたメジャーリーグ・サッカー（MLS）第15節のフィラデルフィア・ユニオン戦（◯6−4）に先発出場したが、後半途中にフリーキックを蹴った後に左太ももの上部に違和感を覚えた模様で、交代を要求して73分に自ら歩いてピッチを後にしていた。
W杯連覇を狙うアルゼンチン代表の今大会初戦のアルジェリア代表戦まで23日という中でメッシが負傷交代となったことは、同代表にとっても大きな懸念材料となっているが、果たしてメッシはW杯に出場することができるのだろうか。