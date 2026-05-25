布袋寅泰が22年ぶりの再会を報告！NY在住のフリーアナウンサー久保純子と並ぶ姿に「微笑ましい写真」「リラックスした表情ですね」の声

【写真】22年ぶりにロンドンで再会し、笑顔を見せる布袋寅泰と久保純子

布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、フリーアナウンサーの久保純子との2ショットを公開した。

■ニューヨーク在住の久保純子とロンドンでブランチ

布袋は「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」とコメント。ニューヨーク在住10年目となる久保をロンドンの自宅に招き、お互いの家族を交えてブランチを楽しんだことを報告した。

あわせて公開されたのは、白Tシャツにデニムをあわせ、サングラスをかけた布袋と黒の柄物ブラウスに黒のロングスカートを纏った久保がサンデーマーケットでの様子（1枚目）だ。ふたりの笑顔が印象的だ。さらに、布袋宅の庭で撮影されたと思われる、非常にリラックスした佇まいの2ショット（2枚目）も公開されている。

続けて「久保さんとお会いするのは2004年に開催された『第18回日本ゴールドディスク大賞』の授賞式にて、レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジ氏を壇上にお招きする役目を授かりお会いした以来。ご縁あっての22年振りの再会となりました」と報告。22年ぶりの再会であることを明かし、当時のジミー・ペイジを交えた壇上でのきわめて貴重な2ショットも公開した。

最後に布袋は「素敵な仲良しご家族との楽しい会話は尽きず。また世界のどこかでお会いする日を楽しみにしています」という久保へのメッセージで締めくくった。

SNSには「お友達がとても多くて素敵」「本当にお顔が広いですね」「おふたりの笑顔に癒されました」「22年越しの再会素敵ですね」「微笑ましい写真」「リラックスした表情ですね」といった様々な声が溢れている。

■写真：22年ぶりにロンドンで再会し、笑顔を見せる布袋寅泰と久保純子