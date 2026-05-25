Snow Man阿部亮平×井桁弘恵がMC初タッグ！“推し”を見つける、FIFAワールドカップ直前特番放送決定

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Snow Manの阿部亮平と井桁弘恵がMCで初タッグを組む、日本テレビの特番『DAZN presents うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP』が、5月30日13時30分から放送されることが決定した。

■SixTONES高地優吾、JO1河野純喜＆白岩瑠姫らもVTR出演

番組では、芸能界のサッカー好きたちが「推し選手」の魅力を熱量たっぷりでプレゼン。スタジオMCの阿部亮平（Snow Man）、井桁弘恵とともに、そのアツすぎるポイントを一緒に深掘りしていく。

日本代表選手をはじめ、世界のスター選手にも注目し、ピッチで見せる驚愕のスーパープレーだけでなく、知られざる素顔や意外な一面、思わず応援したくなるようなエピソードなど盛りだくさんで届けられる。

コアなサッカーファンはもちろん、「ワールドカップは気になるけどよくわからない」という人にとっても楽しめる内容で、見終わるころにはきっと“推し”が見つかるはず。FIFAワールドカップ開幕がますます待ち遠しくなる注目番組だ。

■番組情報

日本テレビ系『DAZN presents うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP』

05/30（土）13:30～

MC：阿部亮平（Snow Man）、井桁弘恵

ゲスト：影山優佳、松井大輔、盛山晋太郎

VTR出演：河野純喜・白岩瑠姫（JO1）、桐谷美玲、高地優吾（SixTONES/「高」は、はしごだかが正式表記）、コットン、成田凌、橋本直（銀シャリ）、山中柔太朗（M!LK）、りんたろー。（EXIT） ※50音順

■関連リンク

日本テレビ『FIFAワールドカップ2026』特集ページ

https://www.ntv.co.jp/FIFAworldcup2026/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/