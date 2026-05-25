日経225先物：25日正午＝1930円高、6万5270円
25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1930円高の6万5270円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万5142.81円に対しては127.19円高。出来高は2万2891枚となっている。
TOPIX先物期近は3940ポイントと前日比41ポイント高、現物終値比0.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65270 +1930 22891
日経225mini 65270 +1930 397756
TOPIX先物 3940 +41 36401
JPX日経400先物 35765 +405 1738
グロース指数先物 833 +15 2603
東証REIT指数先物 1798 -2 74
株探ニュース
TOPIX先物期近は3940ポイントと前日比41ポイント高、現物終値比0.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65270 +1930 22891
日経225mini 65270 +1930 397756
TOPIX先物 3940 +41 36401
JPX日経400先物 35765 +405 1738
グロース指数先物 833 +15 2603
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