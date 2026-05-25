　25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1930円高の6万5270円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万5142.81円に対しては127.19円高。出来高は2万2891枚となっている。

　TOPIX先物期近は3940ポイントと前日比41ポイント高、現物終値比0.49ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65270　　　　 +1930　　　 22891
日経225mini 　　　　　　 65270　　　　 +1930　　　397756
TOPIX先物 　　　　　　　　3940　　　　　 +41　　　 36401
JPX日経400先物　　　　　 35765　　　　　+405　　　　1738
グロース指数先物　　　　　 833　　　　　 +15　　　　2603
東証REIT指数先物　　　　　1798　　　　　　-2　　　　　74

株探ニュース