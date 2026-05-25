バスト100cmの三橋くん、露出控えめなオフショットに大反響「噂のショート巨乳ちゃん」
グラビアアイドルの三橋くんが、自身のXを更新。バスト100cmの大胆ボディを強調したオフショットを投稿した。
【写真】B100cmの大胆ボディ強調！三橋くんのオフショット
先日、1st写真集を発売した三橋くんは、「噂のショート巨乳ちゃん」と露出は控えめなオフショットを投稿。100バストを強調した一枚で、ネット上では「目のやり場に困った」「ショート×巨乳は破壊力高すぎる…ギャップで一気に目引かれるやつ！」「マジで爆発しちゃいそうですね」「大きくなくても、可愛らしい。大きいから、可愛らしい。どこでも可愛らしいずるいし」などの声があがっている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】B100cmの大胆ボディ強調！三橋くんのオフショット
先日、1st写真集を発売した三橋くんは、「噂のショート巨乳ちゃん」と露出は控えめなオフショットを投稿。100バストを強調した一枚で、ネット上では「目のやり場に困った」「ショート×巨乳は破壊力高すぎる…ギャップで一気に目引かれるやつ！」「マジで爆発しちゃいそうですね」「大きくなくても、可愛らしい。大きいから、可愛らしい。どこでも可愛らしいずるいし」などの声があがっている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。