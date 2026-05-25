セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）の名誉顧問で、セブン―イレブンの成功など日本の流通業界をリードした鈴木敏文（すずき・としふみ）氏が１８日、心不全のため死去した。

９３歳だった。葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行う。後日お別れの会を開く予定だ。

長野県坂城町生まれ。１９５６年に中央大経済学部卒業後、東京出版販売（現トーハン）を経て、６３年にヨーカ堂（現イトーヨーカ堂）に入社した。７３年に全米でセブン―イレブンを展開していた米サウスランド社と日本でのライセンス契約を結び、設立したヨークセブン（現セブン―イレブン・ジャパン）の専務としてコンビニ事業の国内展開を指揮した。

７８年にセブン―イレブン・ジャパンの社長、９２年に会長に就任。同社は２００１年２月期にチェーン全店売上高が初めて２兆円を突破し、当時のダイエーを抜いて国内の小売業でトップとなった。

０５年に持ち株会社セブン＆アイＨＤを設立し、会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）に就いた。１６年に自身が主導した人事案が否決されたことを受けて退任を表明し、名誉顧問に就いた。

セブン＆アイＨＤの伊藤順朗会長は、「鈴木名誉顧問の半世紀を超える挑戦と革新の取り組みは、弊社グループの発展と成長の基礎となっている。これからも流通業の成長・発展に邁進（まいしん）していくことを、改めて決意している」とのコメントを出した。