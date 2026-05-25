【ポケモン】グミ「ポケぷに」シリーズより「イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」5月26日発売4種の味の組み合わせで“進化した味”も楽しめる
【ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞】 5月26日 発売予定 価格：オープン（想定小売価格：226円前後）
発売日：5月26日(火)
ロッテは、「ポケぷに」シリーズから「ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」を5月26日より全国で発売する。価格はオープン。想定小売価格は226円前後。
本商品は、イーブイフレンズをテーマに、イーブイの進化形を含む9種類のポケモンたちにフィーチャーした特別な「ポケぷに」。さまざまな姿へかわるイーブイの進化にちなんだワクワクする味の仕掛けが特徴で、4種のアソート(コーラ、ブルー&ハワイ、ピーチ、パイナップル)を組み合わせて一緒に食べると、別の味に“進化”する。
「コーラ＋ブルー＆ハワイ＝？」「パイナップル＋ピーチ＝？」など、組み合わせることで、新しい味わいへの“進化”が体験できるユニークな仕掛け【全4種の商品パッケージ】 【グミの形は全9種類】
※1袋の中にすべての種類のグミが入っているとは限りません。
ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞
発売日：5月26日(火)
発売地区：全国
内容量：75g
価格：オープン（想定小売価格：226円前後）
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