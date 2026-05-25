◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースがブリュワーズに逆転勝ち。先発した山本由伸投手は7回1失点の好投で、今季4勝目をマークしました。

山本投手は、ブリュワーズに対して、昨季のナ・リーグ優勝決定シリーズで、9回1失点でメジャー初完投勝利を記録。好相性の相手に2回、死球とヒットで1アウト1、3塁とされると、内野ゴロの間に先制を許します。

それでも打線が4回に2本のヒットと死球で満塁のチャンスをつくり、大谷翔平選手に打席が回ると、相手のバッテリーエラーで同点とします。さらに5回、先頭のムーキー・ベッツ選手がヒットで出塁すると、さらに四球で好機が広がり、カイル・タッカー選手が2点タイムリースリーベースを記録。さらに続くアンディ・パヘス選手がレフトへの2ランホームラン。この回に一挙4点を奪いました。

山本投手は5回以外毎回ランナーを背負う投球も粘りの投球。6回は連打を浴びて1アウト1、2塁とされるも、ダブルプレーで得点を与えず。7回92球、被安打7、奪三振3、与四死球2、失点1で降板しました。

8回以降はウィル・クライン投手、タナー・スコット投手とつないで無失点。投手陣がリードを守り切り、山本投手に4勝目(4敗)がつきました。大谷選手は2つの四球を選ぶも、ヒットは出ず。3打数ノーヒットで10試合ぶりの無安打でした。

ドジャースは直近9試合、すべてビジターゲームでしたが、7勝2敗と大きく勝ち越しに成功。ナ・リーグ西地区の首位をキープし、2位パドレスとは1.5ゲーム差です。明日から本拠地でロッキーズとの3連戦を戦います。