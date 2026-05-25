【タイトーくじ HORSE HEROES 2024 コレクション】 6月12日 発売予定 価格：1回770円

タイトーは、タイトーくじの新商品「タイトーくじ HORSE HEROES 2024 コレクション」を全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン（一部店舗を除く）にて6月12日から発売する。価格は1回770円。

本商品は、2024年のファン投票で上位に選ばれた競走馬とレジェンド名馬をピックアップしたタイトーくじの第2弾。今弾では、「ディープボンド」、「テーオーロイヤル」、「ロマンチックウォリアー」、「レモンポップ」、「レガレイラ」、「メジロマックイーン」、「ナリタブライアン」、「ゴールドシップ」が登場し、それぞれの個性や魅力を感じられるアイテムがラインナップしている。

また、最後のくじを引いた人にプレゼントされるLH（ラストハッピー）賞には、優勝レイを身に着けたゴールドシップの「とってもおおきなぬいぐるみ」が用意されている。

「タイトーくじ HORSE HEROES 2024 コレクション」概要

発売日：6月12日（金）予定

価格：1回 770円

等級数：全6等級＋LH（ラストハッピー）賞

取扱店舗：全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売 ※一部店舗を除く

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。

A賞：とってもおおきなぬいぐるみ レガレイラ（全1種／約45cm）

優勝レイを身に着けた「レガレイラ」の約45cmのぬいぐるみ。

B賞：トートバッグ（全1種／約35cm）

マークカードやマーカーペンなどが収納できる便利な内ポケット付きのトートバッグ。競馬観戦はもちろん、普段使いにも活躍する実用的なアイテム。

C賞：マスコットバッジ vol.1 2024 コレクション（全4種／約12cm）

C賞とD賞は人気競走馬たちのマスコットバッジ。ゴムひもと安全ピン付きで、バッグなど好きな場所に取り付けて一緒にでかけられる。

※種類は選べません

D賞：マスコットバッジ vol.2 2024 コレクション（全4種／約12cm）

※種類は選べません

E賞：優勝レイ風フライトタグ 2024 コレクション（全8種／約12cm）

各競走馬の名前がデザインされた優勝レイ風フライトタグ。

F賞：勝馬投票券風アクリルキーホルダー（全8種／約9cm）

勝馬投票券風デザインのアクリルキーホルダー。日常の中でも競走馬を応援することができる。

LH賞：とってもおおきなぬいぐるみ ゴールドシップ（全1種／約45cm）

WH（ダブルハッピー）賞とEXH（エクストラハッピー）賞

WH（ダブルハッピー）賞

タイトーくじ公式サイトにて、くじの半券に記載されたID番号を入力して応募すると、抽選で30名に「LH賞 とってもおおきなぬいぐるみ ゴールドシップ」が当たる。

EXH（エクストラハッピー）賞

タイトーくじ公式サイトにて、F賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募すると、抽選で100名に「A賞 とってもおおきなぬいぐるみ レガレイラ」が当たる。

※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。

HORSE HEROES は、権利元様よりタイトーくじ専用品として商品化許諾を頂いております。

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