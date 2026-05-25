雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の7.5月号が発売。巻頭特集は「今シーズン買いの無印良品＆スタプロモノ」。大特集は「編集部が選んだ注目モノ徹底レビュー」。

【巻頭特集】今シーズン買いの無印良品＆スタプロモノ



おなじみ「無印用品」と、ダイソーによる“ちょっと良い”モノを扱う「スタンダードプロダクツ」より、新商品から定番品まで今夏注目したいアイテムをピックアップ。GetNavi編集部が実際に店頭で購入し、徹底チェックした。さりげない機能に助けられる文房具やキッチングッズ、モノの整理整頓に重宝する収納アイテムなど、日常の質を上げる数々。リアルに使って分かった「今シーズン本当に買い」のディテールまでお届けしよう。

【大特集】編集部が選んだ注目モノ徹底レビュー

デジタルガジェットに生活家電、文房具、はたまたクルマまで、日々物欲を刺激する注目アイテムが続々。小回りが利くロケット掃除機や仕事に集中できるスマホケース、通知がうるさくないスマートリングなどは、一見魅力的でも「ソレ、本当に買う価値はある？」。そこで編集部が、昨今売れている・話題になっている“注目モノ”を厳選。本気で試して徹底検証を行った。その結果は？ 実際使ったからこそ見えた、本音のレビューを大公開する。

人気連載の拡大版も見逃すな！

“デザイナーの山粼晴太郎氏が、クラファン「Makuake」でプロジェクトを開始したベンチャーの担当者と語り合う企画「NEXT CREATORS」。今回は“その後”の特別編として、これまで連載に登場したプロジェクトのその後を紹介する。

ほかに、西田宗千佳氏による「メタ／Ray-Ban Meta Optics（Gen 2）」に関する考察のほか、最新デジカメ「ソニー／RX100VII」をお試しした「コンデジサンポ」や、鳩サブレーやままどおるなど定番土産の影に隠れた知る人ぞ知る名土産を取り上げる「日本土産ばなし」も掲載。”

［商品概要］

GetNavi 2026年 7.5月号（電子版）

著者：GetNavi編集部

発売日：2026年5月24日（木）

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL276WNN

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