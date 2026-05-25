北村匠海が永瀬廉のリブート後だった…驚きでX大盛り上がり『リブート』最終回、3月度テレビ番組ポスト数ランキング1位
ビデオリサーチは、3月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(3月2日〜29日)をまとめた。1位は、3月29日に放送されたTBSのドラマ『リブート』最終回で、約8万2千件に上った。
北村匠海
このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。
1位の『リブート』は、真北(伊藤英明)が裏切者ではないと判明するシーンで盛り上がっていたほか、北村匠海が演じていた役が、冬橋(永瀬廉)のリブート後だったことに驚くポストで特に盛り上がっていた。
2位は、日本テレビ『第49回日本アカデミー賞授賞式』で約6万5千件。受賞者が発表されるシーンで都度盛り上がりが見られ、 SixTONESの松村北斗と森本慎太郎さんが顔を合わせるシーンで特に大きな盛り上がりが見られた。
7位に入ったのは、TBS『侍ジャパンWBC強化試合 日本×オリックス』で約5万件。吉田正尚選手の古巣・京セラドームでの凱旋ホームランや、オリックス選手vsオリックス選手の構図になった場面に沸くポストが見られたほか、特にオリックスが勝利をおさめたタイミングで盛り上がっていた。
ビデオリサーチ ビデオリサーチは、1962年に設立された、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社。テレビ視聴率調査をはじめ、メディアやマーケティング領域の多様なデータを提供し、企業の意思決定を支援している。テレビ番組「ポスト数」ランキングは、ビデオリサーチのSNS分析サービス「Buzzビューーン！」を使って作成。「Buzzビューーン！」は、X（旧Twitter）上の投稿を解析し、番組の話題性や反響を可視化するツールで、本ランキングでは、Xに投稿されたテレビ番組に関するポスト数をもとに、注目度の高かった番組を紹介している。 この著者の記事一覧はこちら
北村匠海
このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。
1位の『リブート』は、真北(伊藤英明)が裏切者ではないと判明するシーンで盛り上がっていたほか、北村匠海が演じていた役が、冬橋(永瀬廉)のリブート後だったことに驚くポストで特に盛り上がっていた。
7位に入ったのは、TBS『侍ジャパンWBC強化試合 日本×オリックス』で約5万件。吉田正尚選手の古巣・京セラドームでの凱旋ホームランや、オリックス選手vsオリックス選手の構図になった場面に沸くポストが見られたほか、特にオリックスが勝利をおさめたタイミングで盛り上がっていた。
ビデオリサーチ ビデオリサーチは、1962年に設立された、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社。テレビ視聴率調査をはじめ、メディアやマーケティング領域の多様なデータを提供し、企業の意思決定を支援している。テレビ番組「ポスト数」ランキングは、ビデオリサーチのSNS分析サービス「Buzzビューーン！」を使って作成。「Buzzビューーン！」は、X（旧Twitter）上の投稿を解析し、番組の話題性や反響を可視化するツールで、本ランキングでは、Xに投稿されたテレビ番組に関するポスト数をもとに、注目度の高かった番組を紹介している。 この著者の記事一覧はこちら