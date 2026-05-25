「日プ新世界」釼持吉成（KINARI）が辞退発表「本人の意思を尊重して」3週目では1位獲得・最新順位はデビュー圏内【全文】
【モデルプレス＝2026/05/25】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式サイトが5月25日、更新された。練習生の釼持吉成（KINARI）が辞退することが明らかとなった。
【写真】「日プ新世界」突如辞退発表したイケメン練習生
公式サイトでは「練習生KINARI辞退のお知らせ」と題したお知らせが公開され、「国民プロデューサーの皆様 SEKAI プロデューサーの皆様 練習生KINARIより辞退の申し出がありました」と報告。「本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と明らかにし、「既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます。引き続きPRODUCE 101 JAPAN 新世界、練習生へのご支援を何卒宜しくお願い致します」と伝えている。
釼持は、番組序盤のレベル分けテストで脱落圏に位置する練習生候補となったが、その後、オンライン投票によりFクラスに昇格し、練習生としてオーディションに参加する権利を獲得。さらに続く再評価ではジャンプアップし、最上位のAクラスへと移動し、「PRODUCE 101 JAPAN」史上初の快挙となる大幅な昇格を見せ話題を集めた。
また、第1回順位発表式では2位、第2回順位発表式では4位と放送当初から“デビュー圏内”となる高い順位をキープ。3週目の順位では1位にランクインすることもあり、人気の高い練習生として知られていた。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
国民プロデューサーの皆様
SEKAI プロデューサーの皆様
練習生KINARIより辞退の申し出がありました。
本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します。
既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます。
引き続きPRODUCE 101 JAPAN 新世界、練習生へのご支援を何卒宜しくお願い致します。
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◆「日プ新世界」釼持吉成（KINARI）が辞退
公式サイトでは「練習生KINARI辞退のお知らせ」と題したお知らせが公開され、「国民プロデューサーの皆様 SEKAI プロデューサーの皆様 練習生KINARIより辞退の申し出がありました」と報告。「本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と明らかにし、「既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます。引き続きPRODUCE 101 JAPAN 新世界、練習生へのご支援を何卒宜しくお願い致します」と伝えている。
◆釼持吉成、3週目には1位獲得・脱落候補からの快進撃も話題に
釼持は、番組序盤のレベル分けテストで脱落圏に位置する練習生候補となったが、その後、オンライン投票によりFクラスに昇格し、練習生としてオーディションに参加する権利を獲得。さらに続く再評価ではジャンプアップし、最上位のAクラスへと移動し、「PRODUCE 101 JAPAN」史上初の快挙となる大幅な昇格を見せ話題を集めた。
また、第1回順位発表式では2位、第2回順位発表式では4位と放送当初から“デビュー圏内”となる高い順位をキープ。3週目の順位では1位にランクインすることもあり、人気の高い練習生として知られていた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
◆全文
国民プロデューサーの皆様
SEKAI プロデューサーの皆様
練習生KINARIより辞退の申し出がありました。
本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します。
既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます。
引き続きPRODUCE 101 JAPAN 新世界、練習生へのご支援を何卒宜しくお願い致します。
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