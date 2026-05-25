猫とおもちゃ遊びをしてみたところ…？「どうしてこうなった？」と言いたくなる予想外の展開が微笑ましいと話題で、動画は7千3百再生を突破。「猫らしいね！w」などのコメントが寄せられています。

【動画：おもちゃを見つめる猫→おもちゃが後方に勢いよく飛んで行くと、見失ってしまい…『微笑ましいリアクション』】

おもちゃを狙うハンター

Instagramアカウント『yoshie_catlife』に投稿されたのは、投稿者さんと猫がおもちゃで遊んでいる様子です。動画に登場するのは、2025年10月24日生まれのサイベリアン、「よしえ」ちゃん。ふわふわの毛並みと、まん丸な目がチャームポイントのかわいい女の子です。

この日投稿者さんは、カーペットの上でくつろいでいたよしえちゃんにおもちゃをひょいと見せてみたのだそうです。その瞬間、よしえちゃんの瞳はまん丸に見開かれ、一点を射抜くような凝視モードに突入したとのこと。その表情からは「狙った獲物は絶対に逃さないぞ！」という気迫があふれていたといいます。

見失ってぽかーん

投稿者さんが床で反動をつけておもちゃを飛ばすと、勢いよくよしえちゃんの後方へビヨーンと消えていってしまったのだとか。あまりのスピードによしえちゃんは目で追いきれず、ただ上を見てきょろきょろするばかりだったのだそうです。まるで「あれ？どこ？どこ行った？」という声が聞こえてきそうなほどの“きょとんとした顔”に胸がキュンとしてしまいます。

投稿者さんが「よしえちゃん！うしろ！」と指をさしてみたものの、よしえちゃんはその指先をじっと見つめて目を丸くしているだけだったのだそう。おもちゃではなく、指に全集中している様子がなんとも愛くるしいばかりです。

天然ムーブが炸裂

投稿者さんが再び「うしろ！」と指をさして教えてあげると、よしえちゃんはまさかの“指にハイタッチ”をしてきたとのこと。そして満足げにそのままころんと伏せてしまったのだとか。おもちゃを狙っていたはずが、最終的には“ハイタッチで満足”という着地の仕方がなんとも自由気ままな猫らしくてほほえましい限り。

よしえちゃんの様子を見ていた投稿者さんは思わず「かわいいから許す…笑」とつぶやいてしまわれたといいます。おもちゃを一生懸命狙う姿も、見失ってしまったことも、最後にハイタッチをしてくれたことも、そのすべてが愛おしい猫との大切な時間なのでした。

投稿には、「超かわいい！」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『yoshie_catlife』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yoshie_catlife」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。