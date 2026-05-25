245万回以上視聴され5.7万「いいね」を集めているのは、大好きなお姉ちゃんが帰ってきたときの猫ちゃんの様子。視聴者からは「お姉ちゃんが大好きなんですね…」「にゃんこって待ってくれてるよね」と、ほっこりするコメントが届いています。

【動画：窓の外を眺める猫→帰ってきた『大好きなお姉ちゃん』に気づくと…尊すぎる『予想外の鳴き声』】

窓から待機中

Instagramアカウント「うる｜足長マンチカン」に投稿されたのは、マンチカンの「うるくん」が窓から外を眺めているときの出来事。そのときのうるくんは、真剣な眼差しでとある瞬間を「今か今か」と待っていたようです。

視線をさまよわせていたうるくんですが、ふとした瞬間にぴたっと静止。おめめが輝き、お目当てのものを視界にとらえたようだったといいます。実はこのとき、大好きなお姉ちゃんが帰ってきたのだそう。うるくんはずっと待っていたのですね。

思わず漏れた声

うるくんはお姉ちゃんに気づくと、ハッとしたように首をぐーっと伸ばし、顔を窓へと近づけたそうです。そして窓の外を見つめたまま、うるくんのお口が開いたそう。小さく開いたお口からは、「みみ、み」と声にならない音が漏れたといいます。

お姉ちゃんの帰宅をずっと待っていたうるくん。外出していたお姉ちゃんの姿を捉えるなり、思わず声を発してしまったようです。猫の声とは思えない、笛の音のような弱々しい声だったとのこと。とても小さくて可愛いつぶやきだったようです。

どうしてもお姉ちゃんのお部屋に入りたい

とにかくお姉ちゃんが大好きなうるくん。残念ながらお姉ちゃんのお部屋には入れてもらえないそうで、いつもドアは閉められているとのこと。ドアノブを下ろせば開くと理解しているようで、いつもチャレンジしているそうです。

ときには、ぐーんと伸び上がって手でドアノブを開けようとチャレンジ。またあるときは、近くにある棚に登ってから横から開けられないかチャレンジしているのだとか。いつかチャレンジに成功するといいですね。

うるくんの可愛い声には、視聴者から「おかえり！って聞こえます」「お姉ちゃん♡って聞こえましたぁ」「私には『ただいま』って聞こえました」などのコメントも。猫好きさんにはさまざまな言葉に聞こえたようですね。

Instagramアカウント「うる｜足長マンチカン」には、うるくんがドアを開けようと試みる様子や、病院に連れて行かれ荒ぶっている様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「うる｜足長マンチカン」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。