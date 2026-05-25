ボリュームない（涙）→ ふんわり変身！【40・50代】華やか「大人のレイヤーボブ」

年齢を重ねるにつれて髪のボリュームが減り、寂しい印象になってしまうと悩む大人世代も多いのでは。ある人気美容師さんのInstagram投稿には、そんな悩みを解決するヒントが詰まっていました。今回はペタンコ髪からふんわり華やかヘアに変身できそうな、大人のレイヤーボブをご紹介します。

顎下ラインで魅せる、やわらかブラウンボブ

今回、編集部が注目したのは、ヘアサロンを2店舗経営している@ofuke_akifumicasiiさん。まず最初にご紹介するのは「前髪無しのかきあげスタイル」の「スッキリ素敵なエレガントボブ」です。ワンカールで毛束を重ねてふんわりと美しいシルエットを作っており、キレイな毛流れが女性らしさを引き立てます。根元の立ち上がりによる立体感も加わって、華やかな雰囲気をまとえそうです。

黒髪のふんわりレイヤーボブ

こちらは@ofuke_akifumicasiiさんが手がけた「ボリュームたっぷりの毛流れがエレガント」なレイヤーボブ。高めの位置からレイヤーを入れてふんわりと重ね、ベースを内側へ向かわせて、肩上でまとめています。暗い髪色でも重たく見えない工夫が施されているため、上品な清潔感を保ちたい人にフィットしそうです。

とびきり華やかな、エアリーレイヤーボブ

ぺたんこ髪が気になる人には、@ofuke_akifumicasiiさんが「ボリュームが無い方でもレイヤーで解決」と提案している、肩上レングスのフェミニンなレイヤーボブがおすすめ。毛先をアイロンで巻いてエアリーな動きを出すことで、短めでもとびきり華やかな表情に。ふんわりとしたシルエットがやわらかな空気感を演出してくれるので、親しみやすい雰囲気を引き寄せてくれそうです。

艶やかな黒髪で作る、くびれレイヤーボブ

@ofuke_akifumicasiiさんによって、「ワンレンボブからエレガントなレイヤーカット」へとチェンジしたのが、こちらのスタイル。前髪をサイドと繋げてたっぷりの毛流れを引き出しつつ、ウエイトを高めの位置に設定して首元をスッキリと見せています。ニュアンスカールによる軽やかな抜け感がプラスされるため、大人の余裕が漂う、洗練された雰囲気に仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。