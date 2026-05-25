「寂しがりな性格の猫」に見られる5つの特徴

1.飼い主の姿が見えないと鳴く

飼い主が隣の部屋に行ったり、お風呂に入ったりして姿が見えなくなると、大きな声で鳴き続けることがあります。

これは「どこにいるの？」「一人にしないで！」という不安の表れです。猫にとって飼い主は安心できる存在なので、その姿が見えないだけでパニックに近い状態になる子もいます。

鳴けば飼い主が戻ってくると学習している場合もありますが、基本的には「寂しいからそばにいてほしい」という純粋な気持ちからくる行動です。

2.どこへ行くにも後ろをついてくる

部屋を移動するたびに、足元にまとわりつくようにして後ろをついてくるのは、寂しがりな猫の典型的なサインです。

トイレのドアの前で待っていたり、キッチンで料理をしている間もずっと足元にいたりします。これは飼い主との繋がりを常に感じていたいという心理の表れです。

まるでストーカーのような行動に見えるかもしれませんが、猫にとっては「大好きな人から離れたくない」という精一杯の愛情表現であり、信頼の証でもあります。

3.帰宅した時の反応が激しい

飼い主が外出から戻った際、玄関まで猛ダッシュで迎えに来て、足に体を強くこすりつけたり、転がってお腹を見せたりするのも特徴です。

一匹で留守番をしていた時間が、猫にとっては非常に長く、心細いものだったという証拠です。

「やっと帰ってきてくれた！」という喜びが爆発している状態なので、この時に無視をされると猫は深く傷ついてしまいます。まずは荷物を置いて飼い主自身が落ち着き、猫の興奮が少し静まるのを待ってから、穏やかに声をかけて接してあげるようにしましょう。

4.過剰に体をなめる

寂しさやストレスを感じると、自分を落ち着かせるために体の一部を執拗になめ続けることがあります。

猫のグルーミングは本来リラックスするためのものですが、度を越すと毛が抜けて皮膚が赤くなってしまうことも。これは心の不安を自分で解消しようとする、健気で切実なサインです。

もし、特定の場所ばかりをずっと気にしている様子があれば、それは単なる毛づくろいではなく、寂しさが限界に近いサインかもしれません。受診を検討し、分離不安の可能性を考慮して、対策を考えましょう。

「寂しい・心細い」ときのサイン

猫が寂しさを感じているとき、言葉で伝える代わりに特定の仕草をすることがあります。

例えば、前足でグーパーするようにふみふみと動かすのは、子猫が母猫におねだりする時の名残で、「もっと甘えたい、安心させてほしい」というサインです。

また、お気に入りのおもちゃをわざわざ口にくわえて持ってくるのも、「暇だよ、構ってほしいよ」という必死のアピールです。

さらに、困った行動として「トイレ以外の場所での粗相」が見られることもあります。これは嫌がらせではなく、自分の匂いと飼い主の匂いが混ざる場所に排泄することで、不安を和らげようとしたり、自分に注目を向けようとしたりしているのです。

こうしたサインに気づいたら、叱るのではなく「寂しかったんだね」と優しく受け止めてあげることが、猫の心の安定に繋がります。

飼い主が注意すべきポイントと対処法

「出かける気配」を察知させない

寂しがりな猫は、飼い主の外出準備にとても敏感です。鍵を持つ音、コートを着る動作、バッグを準備する様子などを見て「また置いていかれる」と察し、出かける前から不安になってしまいます。

対策としては、バッグを早めに用意しておく、外出の直前に決まったおやつを与えるなど、ルーティンを崩すのが効果的です。

あえて「行ってくるね」と大げさに別れを告げず、何気なくすっと家を出るほうが、猫の気持ちを穏やかに保てます。

帰宅後はしっかりスキンシップをとる

家を空けていた分、帰宅した後は猫との時間を優先して作りましょう。5分や10分でも構いません。

名前を呼びながら優しく撫でたり、お気に入りのおもちゃで一緒に遊んだりすることで、猫の寂しさは解消されます。

このとき大切なのは「ながら」ではなく、しっかりと猫に向き合うことです。飼い主が自分を一番に見てくれていると感じるだけで、猫は深い満足感と安心感を得て、その後の時間を落ち着いて過ごせるようになります。

ひとり遊びができる環境を整える

飼い主がいない間、退屈させない工夫も重要です。外の景色が見える場所にキャットタワーを置いたり、日当たりの良い場所を確保したりしましょう。

また、中におやつを隠せる知育玩具を用意しておくと、遊びながら食べることができるので、お留守番の時間が「楽しみな時間」に変わることもあります。

家の中を猫にとって刺激的で安全な場所に整えることで、飼い主への過度な依存を防ぎ、一人の時間もリラックスして過ごせるようになるでしょう。

あまりにひどい場合は「分離不安」の可能性も

もし、飼い主が少し離れただけでパニックになったり、嘔吐や下痢を繰り返したり、家の中を破壊するような過激な行動が見られる場合は、単なる寂しがり屋ではなく「分離不安症」という心の病気の可能性があります。

これはしつけで治るものではなく、獣医師による診察や専門的なケアが必要です。愛猫の様子があまりに極端で、日常生活に支障が出ていると感じたら、無理に一人で解決しようとせず、早めに動物病院に相談するようにしましょう。

まとめ

猫が寂しがるのは、それだけ飼い主のことを頼りにしている証拠です。日々の小さなサインを見逃さず、愛情を持って寄り添ってあげましょう。

適切な環境づくりと、一緒にいる時間の充実が、猫の心を満たしてくれます。お互いにとって心地よい距離感を見つけ、愛猫が安心して毎日を過ごせるようなサポートを心がけてくださいね。

(獣医師監修：葛野莉奈)