「今は無理って言ってるでしょ！」限界を迎えた母。4歳息子の『想定外のリアクション』に「反省」

これは筆者自身の体験です。仕事と育児の両立を始めた頃、私はパートを始め、息子との時間がどんどん減っていきました。忙しさに追われ、息子の気持ちに向き合う余裕を失っていたとき、息子の「ママ、大丈夫？」という一言に心を打たれ、親として大切なことに気づかされた出来事です。

息子との大切な時間

私がパートを始めたのは、息子が幼稚園に慣れてきたタイミングの頃でした。久しぶりの仕事に忙殺され、毎日レジや品出しに追われていました。朝は1時間早く登園させ、早朝保育も利用し始め、息子との時間がどんどん減っていったことに気づかされました。

忙しさに追われて→息子の言葉に気づく

ある日、仕事を終えて急いで迎えに行き、帰宅後はそのまま夕飯の準備をしていました。息子が嬉しそうに「今日ね、幼稚園でね！」と話しかけてきたものの、私はバタバタしていて「あとでね」と軽く流してしまいました。すると息子が「ねえねえ、聞いて？」としつこく話しかけてきて、思わず「今は無理って言ってるでしょ！」と普段より少し強い口調で言ってしまったんです。