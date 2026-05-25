シント＝トロイデン畑大雅、後半アディショナルタイムに追加点を決めた

ベルギー1部シント＝トロイデンに所属するDF畑大雅は現地時間5月24日に行われたジュピラー・プロ・リーグのKVメヘレン戦に先発出場した。

前半アディショナルタイムに今季初ゴールを記録。3-0の快勝に貢献し、ベルギー紙「ニュースブラッド」は「誰もがこれほどまでに愛されている畑のために喜んだ」とチーム内で高い人気を誇る24歳の日本人ディフェンダーを称賛した。

ホーム最終戦に臨んだシント＝トロイデンは前半24分に幸先よく先制に成功する。その後は一進一退の攻防が続いたものの、前半終了間際に畑が見せた。前半アディショナルタイム3分、前線へ駆け上がった畑は味方からの絶妙なアシストに反応。ゴール前でボールを押し込み、貴重なチーム2点目をマークした。

値千金の一撃に「ニュースブラッド」は「前半アディショナルタイムに日本人によって押し込まれた」と得点シーンを詳しく描写した。さらに「誰もがこれほどまでに愛されている畑のために喜んだ」と伝え、チームメイトやスタッフから愛される畑のキャラクターと、待望の今季初ゴールに対するチーム内の歓喜の様子に焦点を当てていた。

試合は後半にも1点を追加したシント＝トロイデンが3-0で快勝。今季限りで退任するワウター・ヴランケン監督の最終戦を最高の形で締めくくった。得点を決めた畑のほか、日本代表DF谷口彰悟やMF山本理仁、FW後藤啓介らも先発出場してスタメンに名を連ねており、それぞれの活躍がチームの勝利を大きく支えている。（FOOTBALL ZONE編集部）