28日(木)頃は全国的に雨で、降り方が強まることもあるでしょう。沿岸を中心に風も強まります。30日(土)と31日(日)は晴れのエリアが広がり、気温がグンと上がるでしょう。30℃以上の真夏日の地点が続出しそうです。

1週目 期間の前半は荒天も 後半は晴れて暑さ増す

明日26日(火)は、晴れをもたらす高気圧が次第に遠ざかり、西から前線や低気圧が近づきます。九州や中国、四国は次第に雨が降るでしょう。27日(水)から28日(木)は、低気圧が日本海を北上し、南から湿った空気が入るため、全国的に本降りの雨となりそうです。九州をはじめ、大雨となる所もあるでしょう。沿岸を中心に風も強まります。29日(金)は、東北や北海道で風がさらに強まるでしょう。低気圧の発達の度合いなどによっては、暴風の吹き荒れる所もありそうです。

30日(土)と31日(日)は日差しが戻って気温が上がってくるでしょう。東海以西を中心に30℃以上の真夏日の地点が増えそうです。6月1日(月)も晴れて、暑さが続くでしょう。

2週目 晴れる日多い 暑さ続く

2日(火)から3日(水)は、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、東海や関東など本州の太平洋側ほど広く雨となりそうです。

4日(木)から7日(日)にかけては、局地的に雨雲が湧くものの、連日のように多くの所で晴れるでしょう。この時期は、九州から関東甲信にかけて、梅雨入りが発表される頃ですが、今年は平年より遅くなる可能性があります。



気温は全国的に平年並みか高いでしょう。東北や北陸は25℃前後まで上がる日が続き、関東以西は28℃から30℃くらいまで上がる日が多いでしょう。35℃を超えるような極端な高温の所はなさそうですが、湿度が高めで蒸し暑く感じられそうです。屋外での作業などをする際は、体調を崩さないよう、こまめに水分や休憩をとるようにしてください。