馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はステイゴールドが勝った２０００年の目黒記念を取り上げる。「シルバー＆ブロンズコレクター」と呼ばれた名脇役の初タイトルに府中の杜が揺れた。

ついにつかんだ。武豊とステイゴールドは中団馬群からスッと内に進路を取ると、前が開いた瞬間にギアが上がる。外から襲いかかるのは人気を分け合うマチカネキンノホシ。また、あと一歩届かないのか。そんな不安を天才の手綱さばきが振り払う。懸命に長い右腕を使って動かした手綱で加速度が増し、勝利への執念を乗せた左ステッキが末脚を絞り出す。グイッと伸びた。

１馬身以上の差をつけ、飛び込んだゴール板。土曜日のメインとは思えないほどの歓声と拍手に包まれた。外からは大粒の雨が祝福のシャワーのように降り注ぐ。実に２年８か月ぶりの勝利。詰めかけたファン誰もが、この瞬間を待っていた。「人気のある馬だから余計うれしい。いい時に乗せてもらえた。馬が強かっただけ」と約２年半ぶり、２度目のコンビで重賞初タイトルへ導いた武豊。天才は「勝ち方」を知っていた。

１９９７年９月の阿寒湖特別を勝ってから、ここまで２８連敗。その敗戦の中には重賞での２着７回、３着７回も入っていた。Ｇ１でも２着４回、３着２回。常に強い姿を見せながら、なぜか勝利だけが果てしなく遠かった。「長かった。涙が出るほどうれしい。無事是名馬と言うが、やっと念願がかなった」と池江調教師は感無量の表情。ようやく長いトンネルを抜けた。

最後まで「無事是名馬」を貫いた。７歳になった翌年に日経新春杯、ドバイ・シーマクラシック（当時はＧ２）を勝つと、同年暮れに武豊を再び鞍上に迎えた引退レースの香港ヴァーズでＧ１初制覇。最高の形で現役時代を終えた。種牡馬となってからは３冠馬のオルフェーヴルや全兄のドリームジャーニー、ゴールドシップやフェノーメノなど次々と個性のある実力馬を輩出。その競走成績以上に日本競馬に偉大なる功績を残した。