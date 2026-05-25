ロッテのグミ「ポケぷに」から、組み合わせで味も”進化”する「ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」が登場！

コーラ、ブルー&ハワイ、ピーチ、パイナップルの4種の味と、イーブイ・シャワーズ・サンダース・ブースター・エーフィ・ブラッキー・リーフィア・グレイシア・ニンフィアの9種が楽しめます☆

ロッテ「ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」

想定小売価格：226円前後(税込)

発売日：2026年5月26日(火)

内容量：75g

発売地区：全国

ロッテのポケモンたちのぷにっとかわいい顔型グミが1袋にたくさん入った『ポケぷに』シリーズから、イーブイとその進化形にスポットをあてた「ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」が登場！

今回は、イーブイフレンズをテーマに、イーブイの進化形を含む9種類のポケモンたちにフィーチャーした特別な「ポケぷに」です。

グミのかたちもイーブイと、その進化形のシャワーズ・サンダース・ブースター・エーフィ・ブラッキー・リーフィア・グレイシア・ニンフィアの全9種となっています。

※1袋の中にすべての種類のグミが入っているとは限りません

そして、最大の特徴は、さまざまな姿へかわる「イーブイ」の進化にちなんだワクワクする味の仕掛けです。

4種のアソート(コーラ、ブルー&ハワイ、ピーチ、パイナップル)を組み合わせて一緒に食べると、別の味に”進化”するお楽しみも！

「コーラ＋ブルー＆ハワイ＝？」「パイナップル＋ピーチ＝？」など、様々な組み合わせで味わいの進化を体験できます。

また、ぷにっとしたかわいいイラストタッチのパッケージは全部で4種類。

友だちや家族と一緒に食べたくなる、”見て楽しい！”、”食べて楽しい！”「ポケぷに」です☆

「イーブイ」たちの形と、進化する味が楽しめる、遊び心いっぱいのグミ。

「ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」は、2026年5月26日（火）より、全国で販売開始です。

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