「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。巨人のキーマンは、３７歳の丸佳浩外野手。広島時代から好相性で昨季はチームトップの打率をマークしたベテランは、若手の台頭著しいチームで交流戦のカギを握る存在になりそうだ。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

丸は巨人の“交流戦男”とも言うべき存在だ。昨季は全１８試合出場でチームトップの打率２割７分９厘と気を吐き、史上５人目となる２球団での交流戦１００安打を達成。広島時代の１７年は打率４割１分１厘、５本塁打、１８打点で日本生命賞（現・優秀選手賞）を受賞している。「リーグ優勝するために交流戦の順位が大事」と、ペナントを左右する期間に好成績を収めてきた。

１９年目の今季は状態が上がらず２軍再調整も経験したが、９日の中日戦（バンテリンドーム）で待望の１号。パ・リーグの主催試合でＤＨ制が敷かれる交流戦はスタメンでの出番増も見込める。巨人は交流戦を勝ち越した過去９度中、７シーズンでリーグＶを成し遂げている。打倒パへ、交流戦男のバットがチームに勢いをもたらす。

◆丸 佳浩（まる・よしひろ）１９８９年４月１１日、千葉県生まれ。３７歳。千葉経大付から０７年高校生ドラフト３巡目で広島入り。１７、１８年に２年連続でセＭＶＰに輝き、１８年オフにＦＡ権を行使して巨人入り。１７７センチ、９４キロ。右投左打。背番号８。

◆巨人の交流戦日程

▽５月２６〜２８日 ソフトバンク（東京ドーム）

▽２９日〜３１日 日本ハム（エスコン）

▽６月２〜４日 オリックス（東京ドーム）

▽５〜７日 ロッテ（東京ドーム）

▽９〜１１日 楽天（楽天モバイル最強）

▽１２〜１４日 西武（ベルーナドーム）