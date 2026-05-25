『銀河の一票』渡邊圭祐、“凸系YouTuber”役の反響明かす「どうやって絡んでくるの？」 今夜第6話で素性明らかに
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第6話が、きょう25日に放送される。先立って、暴露系YouTuberの白樺透役・渡邊圭祐からコメントが到着した。
【場面カット】都知事選を勝ち抜くために集結した”アベンジャーズ”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
今夜放送の第6話では、“チームあかり”が本格始動し、4人が二手に分かれてそれぞれの作戦に乗り出す。五十嵐と蛍は、流星（松下洸平）の擁立に不満を抱く民政党内の非主流派に着目し、接触を試みる。一方、あかりの知名度アップを図る茉莉は、世間の注目を集めるには“ネットでバズる”のが一番と考え、透に協力を依頼。透の提案で“禁断のSNS戦略”に乗り出すが…。
ここまでの放送や周囲の反響を振り返り、渡邊は「シンプルに、おもしろい。興味深いという声をいただいています。このスタイルのYouTuberがどこでどうやって絡んでくるの？が一番多いです」と話す。そんな謎に包まれたキャラクターだが、ついに今夜の放送で素性が明らかになる。役どころについて「ひとつ頼れる・すがれる柱があることで、透という凸系YouTuberの枠を自由に捉えることができて楽しかったです」とコメントした。
また、本作については「脚本・蛭田さんの紡ぐ言葉がポップでキャッチーなのに真に迫るものであるため、重たいものをライトに捉えることができ、政治・政治家をすごく身近なものに感じられるところが魅力だと思います」と語り、「今後も蛭田さんによる素敵な言葉が随所に散りばめられております。そこをぜひ感じながら透がどう政治に絡んでいくのか、楽しみにしていてください」とアピールした。
【場面カット】都知事選を勝ち抜くために集結した”アベンジャーズ”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
ここまでの放送や周囲の反響を振り返り、渡邊は「シンプルに、おもしろい。興味深いという声をいただいています。このスタイルのYouTuberがどこでどうやって絡んでくるの？が一番多いです」と話す。そんな謎に包まれたキャラクターだが、ついに今夜の放送で素性が明らかになる。役どころについて「ひとつ頼れる・すがれる柱があることで、透という凸系YouTuberの枠を自由に捉えることができて楽しかったです」とコメントした。
また、本作については「脚本・蛭田さんの紡ぐ言葉がポップでキャッチーなのに真に迫るものであるため、重たいものをライトに捉えることができ、政治・政治家をすごく身近なものに感じられるところが魅力だと思います」と語り、「今後も蛭田さんによる素敵な言葉が随所に散りばめられております。そこをぜひ感じながら透がどう政治に絡んでいくのか、楽しみにしていてください」とアピールした。