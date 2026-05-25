様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」の「真空保冷ケース付氷のう」に、「リラックマ」と「すみっコぐらし」デザインが登場！

暑さ対策やクールダウンに大活躍してくれる、やさしい肌当たりのシリコーン氷のうと、冷気を逃がさない保冷ケースのセットです☆

スケーター サンエックス「リラックマ／すみっコぐらし」真空保冷ケース付氷のう

価格：各3,630円（税込）

サイズ：約φ61×72×188mm

販売情報：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」と「すみっコぐらし」のデザインを採用した、「真空保冷ケース付氷のう」が新たに登場！

夏の暑さ対策や、スポーツ後のクールダウンなど、様々な場面で活躍するグッズです。

真空断熱二重構造のステンレス製ケースで冷たさが長持ちするため、外出先でも快適に使用できます。

今までの氷のうにあった、持ち運ぶ間に氷が溶けてしまったり、結露でバッグの中が濡れてしまったりといった悩みを、 氷のうと専用の保冷ケースをセットにすることで解決。

さらに、持ち歩きにも便利なスリムでコンパクトな設計です。

毎日の通勤や通学、レジャーなど、どこへでもお気に入りのキャラクターと一緒に涼しさを持ち運ぶことができます。

保冷ケース付き氷のう 「リラックマ」

愛らしい「リラックマ」と仲間たちが描かれた、ほっと癒やされるデザイン。

淡いピンクと水色のカラーリングもキュートです☆

保冷ケース付き氷のう 「すみっコぐらし すみっコのおきにいり」

「すみっコぐらし」の仲間たちが集まった、かわいらしいデザイン。

スポーツ観戦や夏のレジャーにも活躍してくれる、かわいくて便利な氷のうです☆

「真空保冷ケース付氷のう」特長

断熱材入りでパッキン付きのフタが冷気をしっかりと閉じ込め、氷のうの冷たさを長持ちさせます。

結露しにくいため、カバンの中に入れても他の荷物を濡らす心配がありません。

やさしい肌当たりのシリコーン製氷のうは、氷と水を入れてすぐに使えるだけでなく、水を入れてそのまま凍らせて使うことも可能です 。

2通りの使い方ができるため、シーンに合わせて活用できます。

また、氷がスムーズに入る広めの口径になっています。

さらに、フタには倒せるハンドルが付いており、持ち運びの際はハンドルを持ってスマートに移動でき、カバンに収納する際はハンドルを倒すことでコンパクトに収納可能です。

暑さ対策も「リラックマ」や「すみっコぐらし」でキュートに！

スケーター「真空保冷ケース付氷のう」の「リラックマ」と「すみっコぐらし すみっコのおきにいり」デザインは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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