『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』新章の幕開けを予感させる日本版ポスター解禁
俳優のトム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語を描くシリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日、日米同時公開）の日本版ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編
今回公開されたポスターには、「世界が僕を忘れても。」というコピーとともに、朝日に照らされたニューヨークの街へ向かって躍動するスパイダーマンの姿がダイナミックに描かれている。
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021年）のラストで、世界中の人々から自分の記憶を消したピーター・パーカー。愛するMJや親友ネッドからも忘れ去られ、孤独な状況に置かれながらも、“親愛なる隣人”として人々を守る戦いを続けている彼の強い覚悟と、“大いなる力”が目覚める新章の幕開けを予感させるビジュアルとなっている。
先日公開された予告編では、赤い装束に身を包んだ謎の集団と対峙するスパイダーマンの姿や、彼自身に起こる異変を示唆する描写が話題に。また、今回彼が助けを求めるハルク／ブルース・バナー役としてマーク・ラファロも出演も明らかにになっている。次々に襲い来るヴィランたち、“見えない敵”の脅威、そしてMJやネッドとの再会の行方など、新たなる物語の期待は高まるばかりだ。
物語の舞台は、『ノー・ウェイ・ホーム』から4年後。大人になったピーターは、自らの存在を消すことで愛する人たちを守り、孤独な生活を送っていた。ニューヨークで犯罪と戦う日々を続ける中、人々の期待は次第にスパイダーマン自身を追い詰めていく。そして彼の身には、命に関わる驚くべき身体的変異が起こり始める。一方、街では不可解な犯罪が頻発。“親愛なる隣人”スパイダーマンに新たな試練が訪れる。
【動画】映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編
今回公開されたポスターには、「世界が僕を忘れても。」というコピーとともに、朝日に照らされたニューヨークの街へ向かって躍動するスパイダーマンの姿がダイナミックに描かれている。
先日公開された予告編では、赤い装束に身を包んだ謎の集団と対峙するスパイダーマンの姿や、彼自身に起こる異変を示唆する描写が話題に。また、今回彼が助けを求めるハルク／ブルース・バナー役としてマーク・ラファロも出演も明らかにになっている。次々に襲い来るヴィランたち、“見えない敵”の脅威、そしてMJやネッドとの再会の行方など、新たなる物語の期待は高まるばかりだ。
物語の舞台は、『ノー・ウェイ・ホーム』から4年後。大人になったピーターは、自らの存在を消すことで愛する人たちを守り、孤独な生活を送っていた。ニューヨークで犯罪と戦う日々を続ける中、人々の期待は次第にスパイダーマン自身を追い詰めていく。そして彼の身には、命に関わる驚くべき身体的変異が起こり始める。一方、街では不可解な犯罪が頻発。“親愛なる隣人”スパイダーマンに新たな試練が訪れる。