山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』、佐々木蔵之介＆鈴木保奈美が初共演【コメントあり】
Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務める、7月5日午後10時30分より放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』に、佐々木蔵之介と鈴木保奈美が出演する。きょう25日、同局が、2人のコメントとともに発表した。
【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介
主人公・七瀬悠を山田が演じ、ヒロイン・石見崎唯を白石聖が演じる。物語に大きな影響を与える2人の重要人物として、悠の義父・七瀬京一（ななせ・きょういち）を佐々木、発生生物学者・仙波佳代子（せんば・かよこ）を鈴木が演じる。なお、佐々木と鈴木は、今作が初共演となる。
佐々木演じる京一は、悠の義父でありながら、大手製薬会社の代表取締役でもある。鈴木演じる仙波は、発生生物学の世界的権威で、研究に対する強い信念を持っている。今回の発表で、京一と佳代子それぞれの場面写真も解禁された。
原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。悠に待ち受ける予測不能な陰謀とは。二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待っている。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
■佐々木蔵之介、コメント
――台本を読んでみていかがでしたか？
最初、自分の役がどのようになっていくのかという情報を一切入れずに、台本を読み進めていったのですが、「もうええ加減にして」と思うくらいに何度も騙されました（笑）各登場人物が、いろんな思惑で動いているので、油断できないなこの台本は、と思いました。きっと視聴者の皆さんも何度も騙されると思うので、じっくり追って頂きたいです。
――佐々木さん演じる七瀬京一の役どころと、撮影で心掛けたいことを教えてください。
山田さん演じる悠の心を大きく動かしてしまう存在なのは間違いないです。悠がすごく感情の振れ幅が大きい役で、現在のシーンもあれば回想シーンもたくさんあって…すごく大変な役どころだなぁ、と。でも、そこがドラマの醍醐味でもあるので、悠との関係性を大切にしながら演じていければと思います。
――今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします。
「次は誰が殺されるんだろう？」「いつ自分（の役）は殺されるんだろうか？」と、ずっと危なっかしく思っています（笑）誰に裏切られるのか、既に誰に裏切られているのかも分からない…まるで生きた心地がしない、10話通してそんな感じです。「そんな現場嫌やなあ」と思ったりも…（笑）だからこそ、現場のオフでは平和に過ごしたいです！
■鈴木保奈美、コメント
――台本を読んでみていかがでしたか？
登場人物も多いですし、その登場人物たちが現在と過去それぞれで様々な関わり方をしていることもあって複雑で、読み応えのあるミステリー作品だなと感じました。ページをめくるのがいつも少し怖くて…でも先が知りたくて、どんどん読んでしまいます。
――鈴木さん演じる仙波佳代子の役どころと、撮影で心掛けたいことを教えてください。
とにかく世界的に有名な、その界隈ではとても尊敬されている学者、ということなので！（笑）とても間に合いませんが、その分野の科学の世界がどんな風に広がっているのか、少し勉強してみてから、撮影に臨もうかなと思っています。
――今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、
ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします！
遺伝子やDNA、インドの謎の湖…普段なかなか目にすることのない、非常に興味深い要素がたくさん出てきますので、そういった謎の真相に迫る面、そして登場人物たちのとても切ない心の動きの面、その組み合わせを楽しみにして頂けたらいいな、と思います。
■中山喬詞プロデューサー（読売テレビ）、コメント
この２人は、いったい何者なのか…壮大な謎解きストーリーを紡ぐ大切な人物たち。
主人公・悠の義父で巨大製薬会社の社長に佐々木蔵之介さん。世界的権威の著名な科学者に鈴木保奈美さん。いつか必ずご一緒させていただきたいと思っていたお二方。そんな方たちと時を同じくして。本当に光栄です。嬉しい限りです。
お二方に加わっていただき、物語がより一層締まりました。雰囲気が重厚になりました。世界観に深みが出ました。謎めいて魅惑的でありながらも、それぞれのプライドと信念を持って前に突き進む姿は、とにかくカッコいいです。凛とした佇まい、力強い眼差し、人生を懸けた覚悟。この２人が物語を通じて、どのように変貌していくのか…色んな愛の形、様々な生き方を見せられたらと思っています。
切なくも儚いヒューマンミステリーの世界に浸っていただけますように――
【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介
主人公・七瀬悠を山田が演じ、ヒロイン・石見崎唯を白石聖が演じる。物語に大きな影響を与える2人の重要人物として、悠の義父・七瀬京一（ななせ・きょういち）を佐々木、発生生物学者・仙波佳代子（せんば・かよこ）を鈴木が演じる。なお、佐々木と鈴木は、今作が初共演となる。
原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。悠に待ち受ける予測不能な陰謀とは。二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待っている。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
■佐々木蔵之介、コメント
――台本を読んでみていかがでしたか？
最初、自分の役がどのようになっていくのかという情報を一切入れずに、台本を読み進めていったのですが、「もうええ加減にして」と思うくらいに何度も騙されました（笑）各登場人物が、いろんな思惑で動いているので、油断できないなこの台本は、と思いました。きっと視聴者の皆さんも何度も騙されると思うので、じっくり追って頂きたいです。
――佐々木さん演じる七瀬京一の役どころと、撮影で心掛けたいことを教えてください。
山田さん演じる悠の心を大きく動かしてしまう存在なのは間違いないです。悠がすごく感情の振れ幅が大きい役で、現在のシーンもあれば回想シーンもたくさんあって…すごく大変な役どころだなぁ、と。でも、そこがドラマの醍醐味でもあるので、悠との関係性を大切にしながら演じていければと思います。
――今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします。
「次は誰が殺されるんだろう？」「いつ自分（の役）は殺されるんだろうか？」と、ずっと危なっかしく思っています（笑）誰に裏切られるのか、既に誰に裏切られているのかも分からない…まるで生きた心地がしない、10話通してそんな感じです。「そんな現場嫌やなあ」と思ったりも…（笑）だからこそ、現場のオフでは平和に過ごしたいです！
■鈴木保奈美、コメント
――台本を読んでみていかがでしたか？
登場人物も多いですし、その登場人物たちが現在と過去それぞれで様々な関わり方をしていることもあって複雑で、読み応えのあるミステリー作品だなと感じました。ページをめくるのがいつも少し怖くて…でも先が知りたくて、どんどん読んでしまいます。
――鈴木さん演じる仙波佳代子の役どころと、撮影で心掛けたいことを教えてください。
とにかく世界的に有名な、その界隈ではとても尊敬されている学者、ということなので！（笑）とても間に合いませんが、その分野の科学の世界がどんな風に広がっているのか、少し勉強してみてから、撮影に臨もうかなと思っています。
――今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、
ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします！
遺伝子やDNA、インドの謎の湖…普段なかなか目にすることのない、非常に興味深い要素がたくさん出てきますので、そういった謎の真相に迫る面、そして登場人物たちのとても切ない心の動きの面、その組み合わせを楽しみにして頂けたらいいな、と思います。
■中山喬詞プロデューサー（読売テレビ）、コメント
この２人は、いったい何者なのか…壮大な謎解きストーリーを紡ぐ大切な人物たち。
主人公・悠の義父で巨大製薬会社の社長に佐々木蔵之介さん。世界的権威の著名な科学者に鈴木保奈美さん。いつか必ずご一緒させていただきたいと思っていたお二方。そんな方たちと時を同じくして。本当に光栄です。嬉しい限りです。
お二方に加わっていただき、物語がより一層締まりました。雰囲気が重厚になりました。世界観に深みが出ました。謎めいて魅惑的でありながらも、それぞれのプライドと信念を持って前に突き進む姿は、とにかくカッコいいです。凛とした佇まい、力強い眼差し、人生を懸けた覚悟。この２人が物語を通じて、どのように変貌していくのか…色んな愛の形、様々な生き方を見せられたらと思っています。
切なくも儚いヒューマンミステリーの世界に浸っていただけますように――