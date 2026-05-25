人気YouTuberも驚き！『CoCo壱』のカレーにネット衝撃「ボリュームやばいね」「喰いてぇ！」
人気YouTuber・東海オンエアの虫眼鏡が、自身のXを更新。CoCo壱で注文したカレーの写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】肉のボリュームすごい！話題の『CoCo壱』豪快カレー
定期的に私生活について語っているが、今回は「楽しみにしていたCoCo壱の『ホロ肉ドカンと豪快カレー』を食べました」と説明。
続けて「チビなので肉塊Lv1を注文したんですがこれが出てきて横転 なんとか息も絶え絶え食べきりました。これLv4食べた人おる？画像だけ見たい」とボリュームに驚いたと伝えた。
これにネット上では「Lv1でこのボリュームはバグってますね」「ボリュームやばいね」「なんなこれ！！喰いてぇ！」「これまじでホロ肉だけでおなかいっぱいなるから食べきれてるだけですごいんよな」などの声が出ている。
｢ホロ肉ドカンと豪快カレー｣は、2025年11月にココイチ公式 X で実施した「肉塊総選挙」で1位に選ばれた「ホロ肉ドカンと豪快カレー」が再販。2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売し、いずれも約2週間で完売店舗が続出。その人気の高さから「肉塊プロジェクト」としてシリーズ化するきっかけとなった、初代肉塊カレーとなっている。
豚肩ロース肉の塊をスプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げ、豪快にトッピング。その上に「シャリアピンソース」をたっぷりとかけており、ガツンと香るにんにくの風味とオニオンソテーの甘みがきいたしょうゆベースのソースは、肉塊との相性が抜群。さらに、フライドガーリックでにんにくの風味をプラスし、ボリュームも味もパンチのある一皿に仕立てた。8種のスパイスと岩塩などをブレンドした別添えのスパイスを、お好みで楽しめる。
また、注文時に肉塊レベルを選べる「肉塊オーダー制」で、肉塊レベルは豚肩ロース肉の量を表しており、LEVEL1〜4 まで 4 段階のサイズを用意。好きなサイズを注文できる。
【写真】肉のボリュームすごい！話題の『CoCo壱』豪快カレー
定期的に私生活について語っているが、今回は「楽しみにしていたCoCo壱の『ホロ肉ドカンと豪快カレー』を食べました」と説明。
続けて「チビなので肉塊Lv1を注文したんですがこれが出てきて横転 なんとか息も絶え絶え食べきりました。これLv4食べた人おる？画像だけ見たい」とボリュームに驚いたと伝えた。
｢ホロ肉ドカンと豪快カレー｣は、2025年11月にココイチ公式 X で実施した「肉塊総選挙」で1位に選ばれた「ホロ肉ドカンと豪快カレー」が再販。2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売し、いずれも約2週間で完売店舗が続出。その人気の高さから「肉塊プロジェクト」としてシリーズ化するきっかけとなった、初代肉塊カレーとなっている。
豚肩ロース肉の塊をスプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げ、豪快にトッピング。その上に「シャリアピンソース」をたっぷりとかけており、ガツンと香るにんにくの風味とオニオンソテーの甘みがきいたしょうゆベースのソースは、肉塊との相性が抜群。さらに、フライドガーリックでにんにくの風味をプラスし、ボリュームも味もパンチのある一皿に仕立てた。8種のスパイスと岩塩などをブレンドした別添えのスパイスを、お好みで楽しめる。
また、注文時に肉塊レベルを選べる「肉塊オーダー制」で、肉塊レベルは豚肩ロース肉の量を表しており、LEVEL1〜4 まで 4 段階のサイズを用意。好きなサイズを注文できる。