元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音（46）が、24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。タカラジェンヌになった経緯を明かした。

2015年に退団後、歌手、女優として活躍中の柚希。幼少期は、兄の影響で始めた少林寺拳法で「“凄い人になる”って言われてた」と期待されていたことを明かしたが、「隣の家の子がバレエをしてたから、週に1回だけ習い始めたら、凄くバレエは向いてた」と振り返った。

そのため将来は「バレエをやるんだ」と自覚したものの、「中2ぐらいから背が高くなりだして」と告白。男性とのペアが難しくなり、「海外だったら行けるかも」と願書を取り寄せたが、「バレエで食べていける人は一握り」との思いから、「本当はバレエに向いてないんじゃないか」と家族会議が開かれた。

そこで「コンクールで3位以内に入らなかったら、1回宝塚を受けること」との条件が出され、結果、宝塚音楽学校を受験することに。柚希は「バレエだけが好きだと思ってたけど、芸事全般が好きだったんだって気づくっていう」と、入学後の心境を語っていた。