中村倫也、ロケ中にメールやり取り お相手に共演者驚き「なんで？」「知らないよ！」
俳優の中村倫也（39）が、24日放送のTBS系『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SP（午後7：00）に出演。ロケ中にやり取りしていたメールの相手を明かした。
【写真】婚姻届の証人を務めた”人気芸人”
中村とムロツヨシが神奈川県相模原を訪れ、商店街で聞き込みをしながら絶品グルメを探した。ハンバーグ店を訪れた後、商店街を歩いているところで中村が「ちょっとムロさん、一瞬いいですか？」「ちょっと…メール…」と足を止めた。ムロが「何？」と聞くと、「あれなんですよ…スズキタケヤスとメールしてて」と回答した。
ムロから「スズキタケヤス？」と聞かれ、「日村さんの中学の同級生のおじさんです」と回答。ムロは「知らないよ」「ごめん、スズキさんに申し訳ないけど、知らないよ！」と爆笑し、スタジオの出演者も「えー！！」「なんで！？」と驚いていた。
中村は改めて「僕、友だちなんです」と説明。番組テロップで、約7年前に日村から紹介され意気投合。今では日村抜きでゴルフに出かけるほど仲がいいことが説明された。ムロは「マジで？」と驚いた。
中村はロケの合間、スズキさんに「日村さんゆかりの相模原の場所とかあります？ってちょっと聞いたんですよ」と説明。すると、「馬場池とパークレーンズ」と返事があった。
馬場池は、日村がよくザリガニを釣っていた場所。相模原パークレーンズは、中学生からよく行っていたボウリング場であることが説明された。2人は、日村思い出の同ボーリング場も訪れた。
【写真】婚姻届の証人を務めた”人気芸人”
中村とムロツヨシが神奈川県相模原を訪れ、商店街で聞き込みをしながら絶品グルメを探した。ハンバーグ店を訪れた後、商店街を歩いているところで中村が「ちょっとムロさん、一瞬いいですか？」「ちょっと…メール…」と足を止めた。ムロが「何？」と聞くと、「あれなんですよ…スズキタケヤスとメールしてて」と回答した。
中村は改めて「僕、友だちなんです」と説明。番組テロップで、約7年前に日村から紹介され意気投合。今では日村抜きでゴルフに出かけるほど仲がいいことが説明された。ムロは「マジで？」と驚いた。
中村はロケの合間、スズキさんに「日村さんゆかりの相模原の場所とかあります？ってちょっと聞いたんですよ」と説明。すると、「馬場池とパークレーンズ」と返事があった。
馬場池は、日村がよくザリガニを釣っていた場所。相模原パークレーンズは、中学生からよく行っていたボウリング場であることが説明された。2人は、日村思い出の同ボーリング場も訪れた。