兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、指名手配されている42歳の男が事件発覚の3日前、警察官に声をかけられ、「人を殺した」と話していたことが分かりました。

【写真を見る】【たつの市母娘殺害】指名手配の42歳男「人を殺した」事件発覚3日前に警察官に話す 内容に具体性なかったため送り届けられ… 警察が情報提供呼びかけ

今月13日ごろ、兵庫県たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が殺害され、警察は10年ほど前に南隣の家に住んでいた住所・職業不詳の大山賢二容疑者に対し、千尋さんを殺害した疑いで逮捕状をとり、指名手配しています。

事件が発覚したのは今月19日でしたが、その3日前の今月16日、大山容疑者は兵庫県高砂市内の路上で寝ていた際に、声をかけてきた警察官に対して、「人を殺した」と話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。

警察官は話の内容に具体性がなかったため、居住歴があったたつの市の事件現場近くまで車に乗せて送り届けたということです。

大山容疑者は身長およそ160センチのやせ型で、警察が情報提供を求めています。

【情報提供】

兵庫県警たつの警察署：0791−63−0110