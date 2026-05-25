中島健人（32）主演のNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（火曜日午後10時）の制作スタッフ取材会がこのほど、東京・渋谷の同局で行われた。

北九州市・門司港にあるコンビニ店を舞台にしたヒューマンコメディー。中島は一人二役で、老若男女をとりこにするフェロモンだだ漏れのコンビニ店長・志波三彦と、兄で髪がボサボサで無精ひげの野性味あふれる風貌（ふうぼう）の志波二彦を演じている。

制作統括の山本敏彦氏とチーフ演出の木村隆文氏が取材に応じた。

山本氏は中島の起用について「ケンティー（中島）は昔からアイドルとして突き進んでいる。その存在が自分の中でひっかかっていてコンサートにも行った。実際の彼はすごく筋肉質で汗っかき。一人二役はカロリーが高いが1回で2度おいしい。エレガントとワイルド。静と動。すごく良い感じで成立する狙いがある。2役でお願いをしたら面白くなると思った」と起用意図を明かした。

木村氏は中島の演じ分けについて説明した。「三彦店長は声のトーンが高めで、話すスピードも早く歩き方もすすっと歩く。（中島は）クランクインまでに練ってきていた。第一声を聞いた時から、所作を含めて自分の中で消化して熟成してきたのが分かった」。イメージしていた通りでしたか？との質問には「ドンピシャでした」と即答。そして「多分、中島さんの中には両面がある。三彦的な面もあるし、（二彦的な）どこか兄貴分的なワイルドな面もある。お芝居も普段も両面を持っている。（演出で）それを引き出せばいいんだなと思った」。当初から全幅の信頼を置いていた。

中島は以前、「撮影の空き時間にストレッチとか筋力トレーニングをする。力強く演じられる自信からフェロモンって生まれると思う」と力説していた。この言葉を収録現場で有言実行しているという。

木村氏は「筋トレをしていますよ」と明かして「（共演する）ベテラン俳優がいて緊張はしているかもしれないが現場は和やかです」。山本氏も「ケンティーが（出演者の）真ん中にいる。チームワークの良さでいえば、役者さんたちだけではなく、スタッフも取り込んでいる」と、座長としての場作りの巧みさも明かした。

中島といえば“セクシー語”で知られる。撮影現場でも名言を発しているという。

山本氏は「例えば、視聴率は（番組が）国民に愛されるかどうかにかかっているという話の時に『そうか、僕が国民を抱き締めればいいんですね』と言ったり、『愛されるって気持ちいいですね』と言ったり。彼は命懸けでアイドルをやっていると思う。例えば握手会。実際は数秒だけど『一生分の思い出を作るつもりでやる』と言っている。だから愛を与える名言が自然と出てくる。汗をかくように名言が出ている。（恒例の）『セクシーサンキュー』もたまに言います」と明かした。

そんな中島が「ラスボス的な」と尊敬をする“元祖セクシー俳優”が共演する舘ひろし（76）だ。同じく共演する光石研（64）も舘の大ファン。山本氏は「光石さんは（ロックバンド）クールス時代から舘ひろしの大ファン。俳優40年以上で初共演だそうです。レコードを持ってきてサインをもらっていた。それを見たケンティーが『すごいな』と。多くの男性が舘さんの魅力を感じている」。

山本氏は今後、中島の俳優としての実力を認め、今後「大河ドラマ」や「朝ドラ」に出演する“未来予想図”を描いていた。「今回はNHKのドラマに初出演で初主演。この子はどこまでいくのかと思って見ています。キレキレなところも重いところも、しっかりと描ききることができる。そしてポテンシャルが高い。英語力も高い。世界にしっかり出て、世界のエンタメ界で活躍して欲しい」とエールを送った。

中島が鍛え抜いたセクシーな上半身を出すシーンがこれからあるという。ワードだけでなく、鍛え上げたボディーからもセクシーなフェロモンをまき散らす。