庭へと遊びに出かけた柴犬さん。次の瞬間…『どうしてわざわざ…』『なぜそうなった…』思わずツッコまずにはいられないまさかの悲劇が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまうこと間違いなし、お茶目すぎるその光景は記事執筆時点で93万回を超えて表示されており、5.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ふと庭で遊ぶ犬を見たら、なぜか『ホース』に突っ込んでいて…意味不明な『まさかの光景』】

庭へ遊びに出た柴犬→次の瞬間…

Xアカウント『@toragomaume』に投稿されたのは、柴犬「トラ」くんのお姿。

この日も、元気にお庭へと遊びに出かけたというトラくん。するとその後すぐ…飼い主さんは思いも寄らない光景を目にすることとなったというのです。

想定外だった『まさかの悲劇』に爆笑

広いお庭の一箇所、特に通り道でも何でもない場所に置かれた大きなホースリール。トラくんはなぜか、そのホースリールの隙間をくぐり抜けようとしたようで…。

完全に挟まってしまい、身動きが取れなくなっていたといいます。

『なぜ、ピンポイントでそこを歩く…？』

飼い主さんもそうツッコまずにはいられなかったそう。そこを通らなければ目的地に辿り着けないならまだしも…むしろ、避けるほうが簡単そうなホースリールに自ら挑戦していったというトラくん。

飼い主さん曰く、普段はお喋り上手なトラくんですが、こういう時に限って大人しく挟まったまま、特に助けを呼ぶでもなくジッとしているのだとか。

トラくんの謎に満ちたミステリアスでお茶目なその行動、まさかすぎる悲劇は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「はさまっちゃった」「太っていないか確認のためです」「どうやったらそうなるの？笑」「なぜそこに？」「トンネル潜りしたかったかな」などのコメントが寄せられています。

海外で暮らす柴犬兄妹の日常

トラくんは、飼い主さんと相棒柴犬「梅」ちゃんと共にオーストラリアで暮らす男の子。甘えん坊でのんびり屋さん、その振る舞いはまるで小さな子どものようでとっても愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、愛犬ファーストでのびのびと幸せに暮らすトラくん、梅ちゃんの日常は日々柴犬の魅力を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@toragomaume」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。