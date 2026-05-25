お母さんの帰宅を察知した3頭の大型犬たちが見せた、“微笑ましすぎるお出迎え”が話題になっています。塀からお顔を並べ待ち続ける姿は、まるでお迎えを待つ子どもたちのよう。

投稿は記事執筆時点で3万再生を突破し、「嬉しそう」「めんこい♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『お母さんが帰ってくる！』と気付いた3頭の大型犬→庭の塀から顔を出して…保育園児のような『帰宅待ちの光景』】

塀からお顔をひょっこり♡

TikTokアカウント「komachiro__2022」に投稿されたのは、お母さんの帰宅を待つワンコたちの微笑ましいひと幕。登場するのは、秋田犬やハスキーたちをはじめとした多頭飼いのファミリーです。この日、お母さんが帰ってくる気配を察知すると大騒ぎを始めたそう。

庭のコンクリート塀には、さっそく2頭のワンコがお顔をひょっこり。前脚を塀へかけながら、外をじっと覗いていたといいます。ワンコたちは、大きなしっぽをフサフサ揺らし続けて、嬉しさを隠しきれない様子だったとか♡

待ちきれず大集合！

そこへ今度は、ハスキーも勢いよく参戦。3頭が横一列に並び、塀から身を乗り出すように外を見つめる光景は、まるでお迎えを待つ保育園児のよう。「待ってたよ～」と言わんばかりの喜び方が、なんとも可愛らしいです♡

大型犬たちが並ぶ姿は迫力満点なのに、どこか無邪気で愛おしい空気に包まれていたといいます。ワンコは、「ウーウー」と甘えるような声を漏らしながらソワソワ。お母さんの到着を今か今かと待っていたんだとか。

お母さん登場で大興奮♡

そしてついに、塀の向こうからお母さんの手が登場。頭を優しく撫でてもらうとたまらなく嬉しそう。お母さんの姿を見て見せたそのはしゃぎっぷりは、子犬のような愛らしさも感じられ、思わずキュンとしてしまいます♡

撫でられ待ちをしながら、お母さんに甘え続けるワンコたち。3頭がお顔を並べながらお迎えをする様子は、幸せいっぱい。思わず「ずっと見ていたい…！」と感じてしまう“帰宅待ちの光景”が、多くの人をほっこりさせたのでした。

投稿には「お母さんのお迎え待ってる保育園の子供達みたいｗ」「この出迎えはたまらんですね♡」「まるで子犬のようなはしゃぎよう」「なにこの幸せな空間」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「komachiro__2022」では、多頭飼いならではの賑やかで温かな日常が多数投稿されています。個性豊かな大型犬たちの可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「komachiro__2022」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。