「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。ヤクルトのキーマンは、セ・リーグトップの６勝を挙げている山野太一投手。勝頭として好調のチームを引っ張る左腕が交流戦でも活躍する。

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“セ界”を代表するサウスポーになったといっても過言ではないだろう。昨季までシーズン最多５勝、通算９勝だった左腕は、交流戦前にリーグトップの６勝をマーク。山野は「野手、中継ぎの皆さんのおかげ。本当にみんなに感謝してます」と謙そんするが、実力であることは誰もが認めている。

１５０キロの速球に加えて右打者には外角へ逃げ、左打者には内角に入ってくるワンシームを軸にゾーンで勝負していく。走者を出しても粘り強く投げてピンチを切り抜ける。「何をやってはいけないか、と考えながら投げています」と自己分析した。

昨年までの５年間でシーズン５勝が最多だったが、５月にしてキャリアハイ。力の源になっているのが家族の存在だ。昨年、結婚して長女が誕生。「しっかり家族のために頑張らないと」とがむしゃらに腕を振る。２０年のドラフト２位で入団して即戦力として期待されながらも、故障もあって２２年には育成選手に。２３年に支配下登録され、ここまではい上がってきた。

交流戦とはいえ、本拠地で試合があれば打席に立つ。今季は「８番・投手」で３安打３打点。通算７試合で１勝３敗の成績は過去の話。投げて打って。「シン・山野」が４年ぶり３度目の交流戦優勝に狙いを定める。

◆山野 太一（やまの・たいち）１９９９年３月２４日、山口県生まれ。２７歳。高川学園から東北福祉大に進み、２０年ドラフト２位でヤクルト入団。故障のため２２年に育成契約となったが、翌年支配下登録に復帰した。１７３センチ、８１キロ。左投左打。

◆ヤクルトの交流戦日程

▽５月２６日〜２８日 西武（神宮）

▽２９日〜３１日 楽天（楽天モバイル最強）

▽６月２〜４日 ロッテ（神宮）

▽５〜７日 日本ハム（神宮）

▽９〜１１日 オリックス（京セラドーム大阪）

▽１２〜１４日 ソフトバンク（みすほペイペイ）