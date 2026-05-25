フリーの新井恵理那アナウンサー（３６）が、運転免許証の顔写真を公開した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました！！やったーっっっ」と報告した新井アナ。ほほえむような表情でカメラを見つめる免許証の写真を載せた。

「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…（家族が運転して使っていました。笑）」と明かした上で「そんな我が家でしたが、さっそく初運転してきました！」と報告している。

この投稿にフォロワーからは「お写真写りが綺麗です」「免許証写真でこんなに綺麗なんて！！本当の美人」「顔が引き締まったね！」「免許写真でも可愛いってやっぱり凄いです」「またまた良い車買うんだろうなぁ」「免許証写真がかわいいことってあるんだ。」「写真もバッチリ美女ですね」などのコメントが寄せられている。

新井アナは２０２３年４月に結婚と第１子妊娠を発表。お相手は一般男性で「同世代で大阪出身、現在は都内に会社勤めをしている、非常に陽気な方です」などと説明。同年１０月に第１子、２５年４月に第２子の出産を公表した。