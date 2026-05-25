女優の上坂樹里が２５日、都内でローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。ローソンの創業５１年を記念し、顧客への感謝を込めた企画。６月１日から放送される新ＣＭに、梅沢富美男、川栄李奈に加え佐野勇斗、ヒコロヒー、上坂が新たに出演する。

現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」で主人公を演じている上坂はローソンの新人クルー役としてＣＭに抜てき。「普段からローソンさんには大変お世話になっていて、今回は新人クルーとしてこの制服を着て新しく加わることができて、とても光栄に思います」と初々しく語ると、梅沢は「こんな子がクルーでいたら１時間おきに通う」と笑わせた。

「今後挑戦したいハッピーなチャレンジ」について、フリップで「大食い」と回答。「ご飯をたべることが大好き。（ローソンの）盛りすぎチャレンジ ５１％増量の商品を全制覇したい」と語った。

最近のハッピーなできごとを尋ねられると「最近お仕事で新幹線を使う機会があって、帰りの新幹線が１時間ぐらい遅れてしまってホームで座って待っていたんですけど、隣にいたおばあちゃんが話しかけてくれて仲良くなった」というエピソードを紹介。「帰りに誰かに渡す用だったお土産をわざわざ私にくれて、すごくそれはハッピーだなと思いました」と心温まる交流を明かしていた。