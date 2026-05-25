グラビアアイドルの雅楽代りかが25日までにインスタグラムを更新。活動再開を報告した。

雅楽代は昨年3月以来、約1年2カ月ぶりの投稿で「まずはじめに1年ほど前の出産報告の際には、突然のことで皆さまを大変驚かせてしまい、ご心配やご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とファンに謝罪。「産前産後のホルモンバランスの変化による不安定さやプライベートで色々とあって男性嫌いになってしまい（これは全男性が悪いという訳ではありません！）活動休止前の過激なXでの投稿も自分自身を客観視できておらず無意識に言葉が強くなってしまい一部の方にはとても不快な想いをさせてしまったかと思います。大変申し訳ございませんでした」と反省をつづった。

出産を経て育児に奔走した日々を振り返りつつ「少しずつ育児が落ち着いてきて、自分のこれからの人生について考える心の余裕も生まれてきました」と近況を報告。「今までの男性向けコンテンツとは形が異なりますが 自分自身が成長する過程をお見せする『生き様インフルエンサー』としてこの度活動(？)やSNS運営を再開しようと思います。(わざわざ「もうグラビアじゃないんですね。さようなら」とか書き込まないでくださいね！)」と伝えた。

また、Xでは一部の憶測に対し反論するかたちで「私は未婚のシングルマザーですよ 触れられたくない部分だしアンチの餌になるから言いたくなかったんだけど勝手な憶測があまりに失礼なので。結婚しようと思った人が妊娠してからモラハラのクソ男だと分かり籍を入れる前に逃げました。お金にも全く困ってません」と説明した。

雅楽代は昨年5月のポストで「グラビアやめまーーす」とグラビアアイドル引退を表明するとともに「そしてこの度出産しました 娘すくすくもうすぐ2ケ月」と報告し、「おめでとうありがとう〜 母子共に元気で幸せに暮らしてますわよ」とつづっていた。