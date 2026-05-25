結婚式に呼ばれた際、ご祝儀のほかにゲストの悩みの種となりやすいのが「交通費や宿泊費」などの出費だ。ニュース番組『わたしとニュース』では、街の人々のリアルな“お車代事情”を紹介した。

【映像】いくら包んでる？ご祝儀の平均金額に驚き

結婚式に参加する際、ご祝儀以外にもゲストの大きな負担となり得るのが交通費や宿泊費だ。実際に、街頭インタビューでは次のような声が聞かれた。

「親戚から請求だけが来て…」街で聞いたリアルな声

「屋久島に行ったことがあり、そのときは新婦のお母様が5000円包んでくださった。（出費は）若干痛いが、そもそも屋久島に行ってでも祝ってあげたい関係でないと行かない。その子の喜ぶ顔が見られたので良かった」（30代女性）

「最寄りに駅がなくて、東京からみんなで高速バス乗って行ったことがある。（交通費は）出なかった」（40代女性）

「千葉で結婚式でも一泊したため、ホテル代などがかかった。着物だったので、着付けだけでホテルに払ったお金が3万以上かかった。親戚だったが『予約入れといたから』と言われて『当然やるわよね』という感じでやって、請求だけが来たので『おぉ…』と思った」（50代女性）

「私は親戚だけでハワイで挙げた。(友達は) 申し訳なくてさすがに呼べなかった。（Q．親戚の方に交通費や宿泊費は？）あげてない」（30代女性）

“日韓両方で結婚式”関根麻里のお車代事情

さまざまなモヤモヤが聞かれた“お車代事情”。2014年に韓国出身の歌手・Kと結婚したタレントの関根麻里は、日韓両方で結婚式を行ったという。韓国での結婚式の際のお車代について、次のように語った。

「韓国の結婚式に日本の友達も来てくれたが、全員呼んだわけではない。『韓国でも行きたい』と言って来てくれた友達もいたが、交通費などは出していない。その友達は“旅行気分”で楽しく行きたいと言ってくれた。ただ（日本の結婚式の際）韓国のお父さんお母さんには飛行機代やホテル代を出した」（関根麻里、以下同）

番組では、結婚情報サービス「ゼクシィ」の「海外婚の場合のゲストの旅費負担」についての調査を紹介。「まったく負担しなかった」人が57.2％だったという調査結果に対し、海外での挙式経験やアメリカ留学の経験を持つ関根は、日米の結婚式事情の違いを明かした。

「（交通費がかかっても）自分の『お祝いしたい』という気持ちで行っているはず。（結婚式の）テーマを決めて『こういうテーマで来てください』と案内したり、仲の良いメンバーでブライズメイドをしたりすることも。その場合は、お揃いのカラーでドレスを作ることもあるため、おそらく出費がかさむ場合もあると思う」

レンタルドレスのサービスなどを手掛ける株式会社ミスコンシャスの小山絵美代表取締役は、こういった旅費問題について次のように見解を示す。

「お祝いしたい気持ちがあるのだから、支払いが自分であっても、自分が旅行を楽しむためにお金を使っていると思えばモヤモヤも晴れるのではないか」（小山絵美）

これに関根も同意し、「そう思えないのであれば行かない。少しでもモヤモヤする場合は、『また別の機会にお祝いしましょう』と伝えるのも良いと思う。『お祝いしたい気持ちはあるので後日ご祝儀を出します』もありだと思う」（関根麻里）

（『わたしとニュース』より）