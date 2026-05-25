“モンペ”騒動で炎上後の悲報…14歳下の日本人女性と結婚の韓国俳優、妻と娘に健康異常

歌手兼俳優イ・ジフンが、最近の“モンスターペアレント”騒動後、残念な知らせを伝えた。

去る5月24日、イ・ジフンは「皆さんのお祈りを切実にお願いしたい。今、ルヒが高熱と咳でとてもつらそうにしているが、検査の結果、パライフラエンザウイルスとボカウイルスに同時に感染したという話を聞いた」と明かした。

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続けて、「幼い我が子が力も出ずに苦しんでいる姿を見るのは、親として心が非常に痛む。それに、アヤも妊娠中だが、甲状腺の数値に異常が出て体調が優れず、検査を受け続けて状況を見ている」と伝えた。

そうしながら、「1度にいくつものことが重なり、正直なところ心がとても疲れ、怖い。それでも、こういうときこそ神様にすがり祈らなければならないという気持ちで、このように助けをお願いしている」と、つらい胸の内を吐露した。

（写真＝イ・ジフンInstagram）左からアヤネさん、ルヒちゃん、イ・ジフン

イ・ジフンは、「ルヒが無事に回復できるよう、アヤとお腹の赤ちゃんが健康に守られるよう、家族が信じ続けて、この時間を乗り越えられるよう、執り成しの祈りをお願いする。聖徒の皆さんの祈りが本当に大きな力になる。心から感謝する」と呼びかけた。

なお、イ・ジフンは2021年に14歳年下の日本人女性、アヤネさんと結婚し、2024年に娘ルヒちゃんが誕生した。アヤネさんは第2子を妊娠中だが、最近“モンスターペアレント”騒動に巻き込まれていた。

最近、ルヒちゃんの保育園のバッグから飴の包み紙を発見したとし、「まだ無塩食中の赤ちゃんなので、ショックだった」と批判を交えた文章を投稿し、物議を醸した。

その後、2人は謝罪文を投稿して収拾に乗り出したものの、まだ幼いルヒちゃんに辛いものを食べさせた過去の動画が見つかり、矛盾しているとの指摘が相次いだ。