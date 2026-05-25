「ゆかり 黄金缶」が購入できる黄金色の自販機が名古屋駅新幹線ホームに登場!【坂角総本舖】

坂角総本舖は2026年5月26日から、名古屋駅東海道新幹線下りホーム6号車付近に、名古屋限定商品「ゆかり黄金缶」が購入できる、黄金色の自動販売機を設置する。

【ゆかり黄金缶自販機 概要】

取扱商品:ゆかり黄金缶 10枚入

価格:918円(税込)

稼働開始日:2026年5月26日 ※前日からテスト運用開始予定

設置場所:名古屋駅東海道新幹線 下りホーム6号車付近

支払方法:キャッシュレス決済

【ゆかり黄金缶の画像はこちら】

【坂角総本舖 海老せんべい ゆかり について】

坂角総本舖(ばんかくそうほんぽ)は、始祖･坂 角次郎(ばん かくじろう)の姓と名をとり、名古屋の市制開始と同年の1889年に横須賀(現在の愛知県東海市)で創業した。

看板商品の海老せんべい「ゆかり」は、江戸時代、尾張徳川家2代の光友が横須賀に御殿を建てた際、漁師たちが浜辺で炙り焼いた「えびはんぺい」を極上の美味と賞され、献上品となったことに由来する。1枚の約7割が海老の身でできており、新鮮な海老の身を丹念に焼き上げた深く香ばしい味わいが特徴。

名古屋限定パッケージの「ゆかり黄金缶」は、購入1缶につき5円(ご縁)を、名古屋城の復元(金シャチ募金)に寄付している。寄付金額は2024年に累計5,000万円を突破した。