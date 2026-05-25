東方神起、EXOを抑えて「僕が1位」…NCT・テヨン、“SM最強ビジュアル”を堂々アピール？

テヨンが、東方神起やEXOらが所属するSMエンターテインメントの中で、“ビジュアルメンバー”1位を自負した。

5月24日に韓国で放送されたKBS 2TVバラエティ番組『社長の耳はロバの耳』には、NCTのテヨンがスペシャルゲストとして出演した。

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兵役を終え、ソロとしてカムバックしたテヨンは、SMエンターテインメント内でも“ビジュアルメンバー”を代表する存在として知られている。

これに対し、MCのチョン・ヒョンムは、「SMには“イケメン系譜”があるじゃないですか。1位は誰だと思いますか？」と質問した。

するとテヨンは、「当然、僕が1位です」と笑顔で回答した。

（画像＝KBS 2TV）テヨン（1枚目）

これに対しチョン・ヒョンムは、東方神起やEXO、さらにはKANGTAの名前まで挙げたが、テヨンは「後で先輩たちに個別で連絡します」と冗談交じりに返し、笑いを誘った。

一方、この日の番組には、もう1人の“テヨン”としてデザイナーのコ・テヨンも登場した。コ・テヨンは番組内で、“ファッション1位”としてNCTのテヨンを選び、「ああいうランニングシャツまで着こなせるのは、本当にファッションを分かっている証拠」と称賛した。

これに対しテヨンも、「すごく的を射ている気がする。叱るのもエネルギーを使うこと。愛情がなければ、あそこまでできない」とコメント。コ・テヨンがスタッフたちに厳しい言葉をかける姿をフォローし、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。