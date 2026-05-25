ビアードパパ史上最も爽快な「チョコミントシュー」が13年ぶりに復活、7店舗限定で発売
シュークリーム専門店「ビアードパパ」は6月1日から、7店舗限定で「チョコミントシュー」を発売する。価格は320円(税込)。販売期間は6月30日までを予定している。
「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト販売されていた商品で、近年のチョコミント市場の盛り上がりを受け、現在のトレンドに合わせて新たに開発した。
ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング。中にはチョコチップ入りのミントクリームを詰め込んだ。
同商品は、チョコミント好きはもちろん、初めてチョコミントを食べる人でも楽しめるよう、「清涼感」と「チョコの甘さ」のバランスを追求したという。暑くなるこれからの季節に向けた限定商品として展開する。〈販売店舗〉
・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）
・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）
・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）
・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）
・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）
・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）
・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）